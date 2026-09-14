Еще одна свадьба: родственница короля Чарльза объявила о помолвке

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

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Кентская ветвь британской королевской семьи готовится к очередному грандиозному торжеству после подтверждения помолвки леди Амелии Виндзор с застройщиком Олли Льюисом.

Внучка герцога Кентского и вторая дочь графа и графини Сент-Эндрюс выйдет замуж в Лондоне в мае 2027 года. Эта новость появилась всего через несколько месяцев после того, как семья отпраздновала помолвку ее старшей сестры, леди Марины, которая вышла замуж за Нико Маколея в июне 2026 года.

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Амелия Виндзор / © Getty Images

По данным британской прессы, подготовка уже идет полным ходом, и принц и принцесса Уэльские официально получили приглашение. Теперь дилемма заключается в возможном присутствии принца Гарри, который вернулся в Великобританию со своей семьей, что потребует решения деликатной ситуации, когда два брата, отдалившиеся друг от друга на долгие годы, окажутся в одном месте.

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Помимо предположений о составе гостей, ведутся также дискуссии о медийной и финансовой выгоде от церемонии. Привыкшая к вниманию публики благодаря своей работе в индустрии моды и рекламы, леди Амелия, по мнению экспертов, может предпочесть заключить эксклюзивное соглашение о продаже фотографий какому-либо журналу. Но, пока что это только предположения. К слову, о помолвке появились первые слухи еще в декабре 2025 года.

Олли Льюис и Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что принцесса Александра Ганноверская из Монако тоже помолвлена.

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