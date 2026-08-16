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В розовом платье и с жемчугом на шее: леди Амелия Виндзор сходила на турнир с поло
Британская аристократка леди Амелия Виндзор посетила матч с поло, приехав на спортивное мероприятие в элегантном летнем аутфите.
Леди Амелия Виндзор вместе с представителями сети отелей St. Regis Hotels & Resorts отмечает финал Кубка Коудрей Голд Кап по поло St. Regis British Open, который состоялся в поло-клубе Cowdray Park в Мидхерсте.
Одета в этот день 30-летняя девушка была в нежно-розовое платье в принт и без бретелек и дополнила его розовыми эспадрильями и кремовой сумкой на короткой ручке. Амелия дополнила лук тонким жемчужным ожерельем и подвеской на шее, черными солнцезащитными очками, легким макияжем на лице и несколькими золотыми серьгами-колечками в ушах, а также распустила волосы.
Напомним, ранее леди Амелия в черном мини-сарафане и лоферах посещала теннисный турнир.