Королева Максима и король Виллем-Александр путешествуют на роскошной яхте с особенным названием

Король Виллем-Александр и королева Максима / © Getty Images

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Каждое лето Виллем-Александр и Максима из Нидерландов выбирают воды Эгейского моря для своего самого уединенного отдыха. Уже много лет пара чередует дни, проведенные в своей резиденции в Краниди, в регионе Арголида в Греции, с поездками на роскошной яхте, которая стала неотъемлемой частью их летнего отдыха. Название судна — достойная дань уважения их отношениям.

В отличие от других владельцев больших судов, которые часто выбирают классические или морские названия, король и королева Нидерландов выбрали имя, которое напрямую говорит о них самих. Название ALMA происходит от первых слогов их имен: AL от Alexander, второго имени короля Виллема-Александра, под которым он наиболее известен, и MA от Máxima — имени королевы, пишет Vanitatis.

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Королевская семья Нидерландов / © Associated Press

Судно ALMA — это модель Wajer 55, произведенная престижной голландской верфью Wajer Yachts. Стоимость его составляет около двух миллионов евро, и оно может похвастаться каждой роскошной деталью, включая мастер-каюту, гостевую каюту и индивидуальный интерьер, выполненный в эффектной оранжевой цветовой гамме, как и следовало ожидать. Каждое лето эта яхта сопровождает Виллема-Александра и королеву Максиму во время их отдыха в Греции, где они совершают длительные путешествия между островами Саронического залива и Эгейского моря.

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Напомним, ранее мы рассказывали, где любят проводить лето другие европейские королевские особы.

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