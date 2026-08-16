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Королева Максима и король Виллем-Александр путешествуют на роскошной яхте с особенным названием
Эксклюзивная яхта, на которой король Нидерландов Виллем-Александр и его супруга королева Максима проводят свой отпуск в Греции, скрывает в себе целое посвящение их истории любви.
Каждое лето Виллем-Александр и Максима из Нидерландов выбирают воды Эгейского моря для своего самого уединенного отдыха. Уже много лет пара чередует дни, проведенные в своей резиденции в Краниди, в регионе Арголида в Греции, с поездками на роскошной яхте, которая стала неотъемлемой частью их летнего отдыха. Название судна — достойная дань уважения их отношениям.
В отличие от других владельцев больших судов, которые часто выбирают классические или морские названия, король и королева Нидерландов выбрали имя, которое напрямую говорит о них самих. Название ALMA происходит от первых слогов их имен: AL от Alexander, второго имени короля Виллема-Александра, под которым он наиболее известен, и MA от Máxima — имени королевы, пишет Vanitatis.
Судно ALMA — это модель Wajer 55, произведенная престижной голландской верфью Wajer Yachts. Стоимость его составляет около двух миллионов евро, и оно может похвастаться каждой роскошной деталью, включая мастер-каюту, гостевую каюту и индивидуальный интерьер, выполненный в эффектной оранжевой цветовой гамме, как и следовало ожидать. Каждое лето эта яхта сопровождает Виллема-Александра и королеву Максиму во время их отдыха в Греции, где они совершают длительные путешествия между островами Саронического залива и Эгейского моря.
Напомним, ранее мы рассказывали, где любят проводить лето другие европейские королевские особы.