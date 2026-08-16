Новорожденная дочь принцессы Евгении имеет одну интересную особенность: что это

Принцесса Евгения / © Associated Press

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У новорожденной дочери принцессы Евгении есть редкая особенность, она является одной из двух представительниц королевской семьи, вошедших в «Поколение Бета».

«Поколение Бета» — это поколение, родившееся в период с 2025 по 2039 год, которое может стать первым поколением, дожившим до 22 века. Считается, что это будет поколение, выросшее в условиях повсеместного использования искусственного интеллекта. Также предполагается, что это поколение станет свидетелем появления беспилотных автомобилей.

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Дочь принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка / © Instagram принцессы Евгении

Единственной другой представительницей королевской семьи этого поколения на данный момент является кузина ребенка Евгении, Афина Мапелли-Моцци, родившаяся в прошлом году. Афина — вторая и младшая дочь принцессы Беатрис (старшей сестры принцессы Евгении) и ее мужа Эдоардо Мапелли-Моцци.

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Новорожденная девочка стала третьим ребенком пары. У них также есть двое сыновей – пятилетний Август и трехлетний Эрнест. Объявляя о рождении малышки, Евгения поделилась фотографией своего ребенка в Instagram и написала:

«Мы с Джеком так рады объявить о появлении на свет нашей дочки Бруксбэнк!! Мы безумно любим нашу девочку».

Букингемский дворец также опубликовал заявление по поводу рождения ребенка у пары, который занимает 15-е место в очереди на престол.

Принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбэнком / © Associated Press

Дворец заявил: «Ее Королевское Высочество принцесса Евгения и мистер Джек Бруксбэнк с радостью сообщают о благополучном рождении своей дочери, появившейся на свет в понедельник, 3 августа 2026 года, в 18:20 в больнице в Лиссабоне, Португалия. Их Величества Король и Королева, а также другие члены королевской семьи были рады узнать эту новость».

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Неизвестно, видели ли новорожденную дочь кто-либо из членов семьи, включая родителей Евгении, Эндрю Маунтбаттен-Виндзора и Сару Фергюсон.

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