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Новорожденная дочь принцессы Евгении имеет одну интересную особенность: что это
Недавно принцесса Йоркская Евгения в третий раз стала мамой. Она родила очаровательную девочку 3 августа, а роды прошли в Португалии, где живет ее семья.
У новорожденной дочери принцессы Евгении есть редкая особенность, она является одной из двух представительниц королевской семьи, вошедших в «Поколение Бета».
«Поколение Бета» — это поколение, родившееся в период с 2025 по 2039 год, которое может стать первым поколением, дожившим до 22 века. Считается, что это будет поколение, выросшее в условиях повсеместного использования искусственного интеллекта. Также предполагается, что это поколение станет свидетелем появления беспилотных автомобилей.
Единственной другой представительницей королевской семьи этого поколения на данный момент является кузина ребенка Евгении, Афина Мапелли-Моцци, родившаяся в прошлом году. Афина — вторая и младшая дочь принцессы Беатрис (старшей сестры принцессы Евгении) и ее мужа Эдоардо Мапелли-Моцци.
Новорожденная девочка стала третьим ребенком пары. У них также есть двое сыновей – пятилетний Август и трехлетний Эрнест. Объявляя о рождении малышки, Евгения поделилась фотографией своего ребенка в Instagram и написала:
«Мы с Джеком так рады объявить о появлении на свет нашей дочки Бруксбэнк!! Мы безумно любим нашу девочку».
Букингемский дворец также опубликовал заявление по поводу рождения ребенка у пары, который занимает 15-е место в очереди на престол.
Дворец заявил: «Ее Королевское Высочество принцесса Евгения и мистер Джек Бруксбэнк с радостью сообщают о благополучном рождении своей дочери, появившейся на свет в понедельник, 3 августа 2026 года, в 18:20 в больнице в Лиссабоне, Португалия. Их Величества Король и Королева, а также другие члены королевской семьи были рады узнать эту новость».
Неизвестно, видели ли новорожденную дочь кто-либо из членов семьи, включая родителей Евгении, Эндрю Маунтбаттен-Виндзора и Сару Фергюсон.