Принцесса Евгения очаровала публику милой подборкой фотографий с младшим сыном Эрнестом

Принцесса Евгения с сыном Эрнестом / © Instagram принцессы Евгении

Реклама

Принцесса Йоркская поделилась подборкой очаровательных фотографий в честь дня рождения своего младшего сына.

«С Днем рождения, мой любимый тигр, носящий шляпы, постоянно обнимающий и бесстрашный золотой мальчик Эрни! Тебе исполняется 3 года, и ты озаряешь каждую комнату своим глубоким голосом и заразительной улыбкой», - написала Евгения в подписи под опубликованными фотографиями.

Принцесса Евгения с сыном Эрнестом / © Instagram принцессы Евгении

На одном из снимков Евгения держит мальчика на руках и целует его, стоя под деревом среди осенней листвы.

Реклама

Эрнест Бруксбэнк / © Instagram принцессы Евгении

На нескольких других фотографиях Эрни играет с синими воздушными шариками и синим футбольным мячом, а также запечатлен на прогулке со своим старшим братом Августом, которому пять лет.

Эрнест и Август Бруксбэнк / © Instagram принцессы Евгении

Напомним, недавно принцесса порадовала новостью о своей третьей беременности. Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк ждут рождения третьего малыша, но его пол пока не известен широкой публике.

Эрнест Бруксбэнк / © Instagram принцессы Евгении

Новости партнеров