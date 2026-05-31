Принцесса Евгения очаровала публику милой подборкой фотографий с младшим сыном Эрнестом
В субботу, 30 мая, младшему сыну принцессы Евгении – Эрнесту – исполнилось три года.
Принцесса Йоркская поделилась подборкой очаровательных фотографий в честь дня рождения своего младшего сына.
«С Днем рождения, мой любимый тигр, носящий шляпы, постоянно обнимающий и бесстрашный золотой мальчик Эрни! Тебе исполняется 3 года, и ты озаряешь каждую комнату своим глубоким голосом и заразительной улыбкой», - написала Евгения в подписи под опубликованными фотографиями.
На одном из снимков Евгения держит мальчика на руках и целует его, стоя под деревом среди осенней листвы.
На нескольких других фотографиях Эрни играет с синими воздушными шариками и синим футбольным мячом, а также запечатлен на прогулке со своим старшим братом Августом, которому пять лет.
Напомним, недавно принцесса порадовала новостью о своей третьей беременности. Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк ждут рождения третьего малыша, но его пол пока не известен широкой публике.