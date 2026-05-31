Екатерина Кухар и Ирина Горовая

В последнее воскресенье мая в Украине традиционно празднуют День Киева.

В этом году праздник пришелся на 31 мая. Украинские знаменитости уже активно поздравляют столицу. Они делятся своими воспоминаниями о переезде в Киев, благодарят город за возможности, раскрывают свои любимые места и публикуют атмосферные фото.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила тематическую подборку. Предлагаем посмотреть, как продюсер Ирина Горовая, балерина Екатерина Кухар и другие поздравляют с Днем Киева.

Ирина Горовая

Продюсер в День Киева решила назвать причины, почему она любит столицу. Самое главное — что она здесь родилась. Однако Ирина Горовая указала и множество других причин, которые, по ее словам, никогда не заканчиваются.

«Причины любить Киев! Я здесь родилась. Еще нужны причины? Я до сих пор не знаю города, который бы подошел мне для жизни больше. Любить за бешеный темп и энергию, которая либо пугает, либо влюбляет навсегда. За креативную тусовку и людей, которые постоянно что-то создают. За стойкость даже после обстрелов. За лучший сервис. За Кирилловскую и Рейтарскую. За то, что Киев постоянно меняется и никогда не стоит на месте. За музыкальные фестивали и события. За детские воспоминания, когда прогуливаюсь на Владимирской горке. За несовершенство. Он не идеален, но я все равно его люблю всем сердцем!» — говорит продюсер.

Наталья Могилевская

Певица написала пост благодарности Киеву. Артистка родилась в столице, провела детство и прошла свой путь к успеху. И все это тесно связано с Киевом.

«Я дома, несмотря на боль и усталость… Мой родной Киев, мой дом. Я дома и никогда в жизни не смогла тебя покинуть. Спасибо за родительскую любовь, за детство, за невероятный путь к людям, за силу и вдохновение, за Днепр, за каждый день, полный твоей величественной истории и любви предков. С днем рождения, мой любимый Киев, плачу» — делится артистка.

Екатерина Кухар

А вот Екатерина Кухар назвала любимые места столицы, а точнее — с чем у нее ассоциируется Киев.

«Киев для меня — это не только родные улицы и воспоминания. Это София Киевская — одна из древнейших святынь времен Киевской Руси, которая почти тысячу лет стоит над городом и видит смену поколений. Это Андреевский спуск и Андреевская церковь — место, где Киев открывается во всей своей красе, а история встречается с искусством. Это Старокиевская гора возле Музея истории Украины — место, откуда начинается история нашей столицы. И где-то между всеми этими страницами великой истории — моя собственная жизнь. Киев, ты видишь меня с самого рождения. С днем рождения, город моего сердца», — отметила балерина.

Тарас Цымбалюк

Актер родился в Корсуне-Шевченковском, однако в столице живет уже в течение 19 лет. Артист отмечает, что столица подарила ему возможности и силу воплотить все в реальность. Поэтому, он очень благодарен Киеву.

«С Днем Киева! Город возможностей! Город силы! Город, который стал моим домом! Уже 19 лет я живу здесь… Благодарен за каждое мгновение! За каждое знакомство! За энергию! И, конечно, за период, когда я работал футбольным стюартом», — говорит актер.

Святослав Вакарчук

Лидер группы «Океан Эльзы» говорит, что Киев имеет для него множество оттенков. В частности, это город силы, надежды, памяти, печали, сцены и много чего другого.

«Нет такого города, который бы имел для меня столько оттенков, сколько Киев. Город — сила, город — приют, город — сцена… Город — печаль, город — память, город — надежда… Все, как в известной песне… С Днем рождения, Киев мой!» — поделился певец.

Маша Ефросинина

А вот ведущая вспомнила свой переезд в Киев и как она едва не опустила руки. Однако Киев все же принял знаменитость и именно здесь она достигла успеха, создала семью и продолжает жить и творить.

«Ровно тридцать лет назад я приехала сюда совсем юной девушкой. И Киев не спешил меня брать в объятия. Он был большим, чужим, сложным. Студенткой я даже едва не поддалась отчаянию оставить его и вернуться обратно к родителям в Крым. Именно Киев видел меня разной. Одинокой девушкой, которая не знала, что ждет впереди. Авантюристкой, которая делала свои первые шаги на телевидении. Женой. Мамой. Основательницей Фонда для женщин. Человеком, который учился и учится быть сильным тогда, когда сил почти не остается. Здесь родились моя семья, мои самые большие мечты, дела, которыми я сегодня живу. И, наверное, с годами мое ощущение Киева изменилось. Сегодня я больше не смотрю на него глазами девушки, приехавшей сюда когда-то с чемоданом страхов и комплексов. Я смотрю на него с благодарностью за то, что именно в этом городе и только в нем чувствую жизнь во всей его полноте! С Днем города, родной», — отмечает ведущая.

Юрий Горбунов

Актер поздравил Киев с днем рождения и процитировал строки из известной песни, что столицу просто нельзя не любить.

«С Днем рождения, лучший город на земле! Город любви, город мечты! Город, где родились мои дети! Несокрушимый, зеленый Киев! Тебя нельзя не любить!» — написал шоумен.

Яна Глущенко

А вот актриса написала пост-обращение к Киеву. Знаменитость отметила, что сейчас непростые времена, однако Киев несокрушимый и держится. По словам артистки, столицу переполняет дух свободы и это ничто не сможет сломать.

«Мой родной, теплый, гостеприимный. Ты взял на себя ответственную миссию — быть главным. И хотя твои братья и сестры всегда рядом, особенно в эти непростые времена, именно ты держишь сердце страны. Держись, потому что ты сильный. Держись, потому что ты несокрушимый. Держись, потому что в тебе живет дух свободы, который невозможно сломать. С днем рождения, мой родной Киев» — обратилась к столице актриса.

