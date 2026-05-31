Костюк разобралась с екс-первой ракеткой мира и вышла в четвертьфинал Roland Garros

Марта Костюк / © Associated Press

Украинская теннисистка Марта Костюк (№15 WTA) вышла в четвертьфинал Roland Garros-2026.

В 1/8 финала грунтового мэйджора 23-летняя уроженка Киева одержала победу над экс-первой ракеткой мира полькой Игой Швентек (№3 WTA) — 7:5, 6:1.

Матч продолжался 1 час 40 минут. Костюк выполнила 5 подач навылет и допустила 4 двойные ошибки.

Костюк провела четвертую очную встречу со Швентек и одержала первую победу. Раньше Марта ни разу не выигрывала у Иги даже сет.

Отметим, что в первом раунде Костюк обыграла экс-россиянку Оксану Селехметьеву, которая недавно сменила гражданство на испанское — 6:2, 6:3.

Во втором круге Марта одержала волевую победу над американкой украинского происхождения Кэти Волынец — 6:7, 6:3, 6:3.

В третьем раунде Костюк обыграла швейцарку Викторию Голубич (№82 WTA) — 6:4, 6:3.

В четвертьфинале Костюк посоревнуется с победительницей поединка между украинкой Элиной Свитолиной (№7 WTA) и швейцаркой Белиндой Бенчич (№11 WTA), который также состоится сегодня, 31 мая.

Марта впервые в карьере вышла в четвертьфинал Roland Garros. Швентек является четырехкратной победительницей этого турнира Grand Slam (2020, 2022, 2023, 2024).

Для Костюк это будет второй в карьере четвертьфинал на турнирах Grand Slam. Ранее она добиралась до 1/4 финала на Australian Open-2024.

Ранее сообщалось, что Костюк стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Мадриде, обыграв в финале нейтральную спортсменку с российским паспортом Мирру Андрееву.

