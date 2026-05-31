Сколько поколений людей сменилось за всю историю: ученые назвали неожиданную цифру

Многие люди сегодня исследуют свои корни с помощью архивов или ДНК-тестов, а мировым рекордсменом здесь считают Конфуция, чья родословная официально насчитывает более 80 поколений и охватывает почти 3000 лет.

Однако человечество как вид существует значительно дольше — примерно 300 тысяч лет, поэтому генетики попытались вычислить, сколько именно поколений Homo sapiens успело сменить друг друга за всю историю нашей планеты, пишет Live Science.

Генетик из Университета Индианы Мэтью Хан объясняет, что для того баи вычислить количество человеческих поколений, нужно взять все время существования Homo sapiens и разделить его на так называемый интервал поколения.

Этот интервал означает средний возраст, в котором у людей появляются дети. У мужчин этот показатель обычно выше, чем у женщин, поскольку они способны становиться родителями в более зрелом возрасте. Сейчас ученые имеют несколько разных оценок этого временного промежутка, поэтому и точное количество поколений, живших до нас, все еще остается предметом дискуссий.

Ученые определяют точный интервал между поколениями с помощью исторических и демографических данных. Например, исследование в Исландии, где на основе церковных книг создали генеалогическую базу всего населения, показало, что за последние 300 лет этот промежуток в среднем составлял 30,3 года. В то же время анализ европейской статистики рождаемости с 1960 по 2000 годы выявил несколько меньший показатель — 29,1 года для мужчин и женщин вместе.

Однако современные цифры не отражают все прошлое нашего вида. В 2023 году команда Мэтью Хана смогла заглянуть на 250 тысяч лет назад благодаря анализу генетических мутаций. Ученые заметили, что состав новых мутаций, которые родители передают детям, напрямую зависит от возраста родителей на момент зачатия. Построив специальную модель и сопоставив ее с данными о миллионах человеческих мутаций разных эпох, генетики вычислили точный возраст отцовства в далеком прошлом.

Выяснилось, что на протяжении четверти миллиона лет продолжительность одного поколения постоянно колебалась, но в среднем составляла 26,9 года. Опираясь на этот показатель, Мэтью Хан подсчитал, что за все 300 тысяч лет существования Homo sapiens на Земле сменилось примерно 11 152 поколения людей.

Испанский эволюционный биолог Мойсес Колл Масиа предпочитает говорить не о конкретном числе, а о диапазоне возможных интервалов. По его мнению, нижней границей стоит считать показатель шимпанзе, с которыми мы имеем общего предка. Поскольку у них продолжительность поколения составляет около 24,6 года, то и предки людей вряд ли заводили детей раньше. Верхнюю же границу ученый оценивает в 26-30 лет, опираясь на анализ остатков ДНК неандертальцев в геноме древних и современных людей.

Если считать по такой методике, то за 300 тысяч лет существования нашего вида на Земле сменилось не менее 10 000 поколений при максимальном промежутке или максимум 12 195 поколений при минимальном. В любом случае это доказывает, что общечеловеческая родословная является колоссальной по своим масштабам.

