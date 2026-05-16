Жизнь 200 лет без онкологии: раскрыт механизм, способный "ремонтировать" поврежденную ДНК

У Гренландских китов нашли уникальный белок «долголетия» / © Национальный антарктический научный центр

Реклама

Некоторые животные на нашей планете как бы нарушают фундаментальные правила биологии. Гренландский кит – один из них. Эти арктические гиганты способны жить до 200 лет , и при этом они почти не страдают раком или другими возрастными заболеваниями, которые неизбежно догоняют людей.

Казалось бы, большое животное с триллионами клеток должно было иметь повышенный риск развития опухолей, ведь шансы на опасные генетические мутации возрастают. Однако киты остаются здоровыми. О том, как им это удается и поможет ли это открытие людям, рассказывает издание Earth.com со ссылкой на масштабное исследование биологов университета Рочестера, опубликованное в журнале Nature.

Что такое белок CIRBP и как он работает

Исследователи обнаружили, что главный секрет китов скрыт в молекуле белка под названием CIRBP. Этот белок играет ключевую роль в ремонте одного из самых опасных видов генетических повреждений – двухцепочечного разрыва, когда обе нити ДНК ломаются в одном месте. Именно такие разрывы чаще всего провоцируют развитие болезней и сокращают продолжительность жизни у многих видов, включая человека.

Реклама

В ходе экспериментов выяснилось, что клетки гренландского кита действуют на опережение. Вместо того чтобы пытаться уничтожить уже поврежденные раковые клетки, они просто не допускают их появления. Уровень белка CIRBP в тканях этих китов в 100 раз выше, чем у других млекопитающих.

Чтобы проверить свои догадки, ученые добавили «китовую» версию этого белка к человеческим клеткам и клеткам плодовых мушек. Результаты оказались ошеломляющими: процесс ремонта ДНК значительно улучшился в обоих случаях, а плодовые мушки стали жить заметно дольше.

Секрет долголетия скрывается в холоде

Анализируя среду обитания арктических китов, ученые обратили внимание на еще одну деталь — температуру. Белок CIRBP очень чувствителен к холоду. Гренландские киты всю жизнь проводят в ледяных водах, а базовая температура их тела ниже человеческой (примерно 33,8°C против наших 36,6°C).

"Если мы просто снизим температуру на несколько градусов, клетки начинают производить больше белка CIRBP", - объясняет профессор биологии Андрей Селуанов.

Реклама

Сама жизнь в холоде помогает китам поддерживать феноменально высокий уровень этого «ремонтного» белка, который избавляет их от рака и старения.

Помогут ли людям холодные души?

В настоящее время исследователи активно ищут способы безопасно повысить уровень CIRBP у людей. Некоторые методы разрабатываются в лабораториях с помощью генной инженерии, однако есть и более доступные варианты.

«Изменение образа жизни, например, регулярный прием холодного душа, также может внести свой вклад, и это следует исследовать», — отмечает руководитель проекта профессор Вера Горбунова.

Ученые отмечают, что делать окончательные выводы относительно клинического применения еще рано, и впереди их ждут новые этапы тестирования. Однако это исследование уже доказало главное: жить гораздо дольше нынешнего предела человеческого возраста вполне реально, и природа уже создала для этого идеальный механизм.

Реклама

Напомним, режим питания может оказать значительно большее влияние на организм, чем считалось ранее. Новые научные данные свидетельствуют: не только то, что мы едим, но и когда происходит прием пищи, может быть связано со скоростью биологического старения и состоянием ключевых органов — сердца, печени и почек.

Новости партнеров