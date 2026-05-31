Лукашенко сделал заявление о белорусских солдатах на войне в Украине

Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что военнослужащие страны не принимали и не будут участвовать в войне против Украины.

Об этом он сказал в ходе публичного выступления, пишут росСМИ.

В то же время, он добавил, что в случае военной атаки на Беларусь с любой территории ситуация может резко измениться. Тогда война, по его словам, "получит другой характер".

Лукашенко не уточнил никаких деталей относительно возможных сценариев развития событий, однако отметил готовность реагировать на потенциальные угрозы безопасности страны.

Ранее речь шла о рисках обострения ситуации на северном направлении . Да, Беларусь может оставаться под давлением России. Кремль может пытаться усиливать политическое и военное влияние на Александра Лукашенко, чтобы вовлечь Беларусь в более активное участие в войне против Украины. В то же время, прямое военное вмешательство для Минска остается крайне рискованным шагом. При этом не фиксируется признаков формирования ударных группировок возле украинской границы.

