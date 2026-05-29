Лукашенко могут толкать к опасному решению: эксперт оценил угрозу из Беларуси

Риск вторжения с территории Беларуси сохраняется, однако в настоящее время у украинской границы не фиксируют большие ударные группировки.

Военный эксперт Кирилл Сазонов объяснил, почему Россия может давить на Лукашенко, но прямое нападение станет для Минска чрезвычайно рискованным сценарием.

Эксперт обратил внимание, что такие заявления во время официальных брифингов не являются личным мнением отдельного спикера, а базируются на оценке ситуации и данных разведки.

«Если пресс-офицер озвучивает это не в разговоре с друзьями, а на брифинге, то это не его личное мнение. К такому выводу пришло командование ГНСУ после анализа данных разведки и оценки ситуации», – отметил Сазонов.

По его словам, Украина постоянно учитывает риски на северном направлении и готовится к возможным угрозам.

«Плохих новостей с этого участка границы мы ждем постоянно. И готовимся встречать», - добавил эксперт.

Что сейчас происходит у границы

Сазонов считает, что Россия усиливает давление на Александра Лукашенко, пытаясь вынудить Беларусь активнее присоединиться к войне против Украины.

Сам Лукашенко периодически делает жесткие заявления — в частности, якобы о готовности «отбивать агрессию» или об украинских дронах, которые якобы пересекали белорусскую границу. Таким образом, Минск пытается создавать информационный фон о якобы угрозе со стороны Украины.

Впрочем, украинские пограничники и разведка не фиксируют больших группировок войск Беларуси вблизи украинской границы.

«В этот момент пограничники и разведка не фиксируют большие группы войск в РБ возле украинской границы. Есть небольшие подразделения и периодически производится их ротация. Есть подготовка инфраструктуры, в том числе транспортной. Но это пока все», – объяснил Сазонов.

Почему России выгоден второй фронт

По мнению эксперта, Кремль понимает, что серьезно погряз в войне против Украины на действующей линии фронта. Ресурсов для масштабного прорыва в ближайшее время у россиян, по его оценке, нет.

Именно поэтому Москва может искать асимметричные шаги и неожиданные сценарии от провокаций против стран НАТО до попытки открыть новое направление со стороны Беларуси.

«Кремль уже понимает, что прочно увяз в Украине. По действующей линии фронта. Сил и ресурсов для серьезного прорыва в ближайшее время у них нет. Значит, для результата нужны асимметричные действия, неожиданные походки», — заявил Сазонов.

Для Путина, по словам эксперта, открытие второго фронта со стороны Беларуси было бы желаемым сценарием, ведь это заставило бы Украину опрокидывать силы на северное направление.

«Второй фронт открыть со стороны Беларуси – вообще мечта Путина. До Киева совсем близко. То есть ВСУ обязательно перекинут туда силы», — отметил он.

Почему Лукашенко может не отважиться

Несмотря на риски, существует ряд факторов, которые работают против прямого вторжения Беларуси.

Прежде белорусская армия не имеет боевого опыта такой интенсивной войны, которую уже годами ведет Украина. В Силах обороны — сотни тысяч военных с реальным фронтовым опытом.

Отдельный фактор – преимущество Украины в дроновых технологиях. По словам Сазонова, в случае прямого включения Беларуси в войну под ударом могут оказаться критические для режима Лукашенко объекты.

«Мозырский НПЗ и производство калийных удобрений в Минской области и под Гродно легко выносятся. Лукавый это понимает. Легкая прогулка в сторону Киева исключена», - заявил эксперт.

Еще один немаловажный фактор – настроения внутри белорусского общества. По словам Сазонова, поддержка войны среди белорусов остается низкой, тогда как противников участия в войне гораздо больше.

«Поддержка белорусами войны – около 7% официально. Противников – 55%. Так можно вообще лишиться власти. Рисковать "папа Коли" не хочет», - подчеркнул он.

Самый вероятный сценарий

Сазонов подытожил, что риск вторжения с территории Беларуси был, есть и будет оставаться. Однако вероятное развитие событий в случае такого шага будет крайне опасно именно для Лукашенко.

«Риск вторжения со стороны Беларуси есть. Был, есть и будет. Но самый вероятный сценарий в этом случае очень плохой для Лукашенко. И Пюрер это знает», – резюмировал эксперт.

По мнению Сазонова, прямое вовлечение Беларуси в войну может обернуться для Минска серьезными военными, экономическими и политическими последствиями.

Ранее в Государственной пограничной службе заявляли, что Украина продолжает усиливать оборону на северной границе с Белоруссией. По словам спикера ГНСУ Андрея Демченко, укрепление рубежей происходит комплексно: пограничники проводят инженерные работы в своей зоне ответственности, а другие подразделения Сил обороны обустраивают дополнительные фортификации.

Также в военной среде обсуждается риск использования территории Беларуси для новых атак или давления на Украину. Военнослужащий и соучредитель «Центра поддержки аэроразведки» Игорь Луценко отмечал, что нет стопроцентных оснований говорить, что Путин сможет заставить Лукашенко к прямому участию в новых агрессивных действиях.

В то же время, по его словам, Россия может рассматривать Беларусь как площадку для воздушного террора не только против Украины, но и давления на страны Балтии.

