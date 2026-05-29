В Украине взойдет голубая Луна: что это за явление и когда его можно увидеть

Луна

В конце мая в небе можно будет наблюдать редкое астрономическое явление — голубую Луну. В следующий раз такое явление повторится только в 2053 году.

Об этом пишет ScienceAlert.

Голубая Луна является результатом совпадения двух явлений, которые встречаются не так уж часто. Это момент, когда в течение одного календарного месяца происходит второе полнолуние, и именно эта повторная фаза Луны получила такое условное название, которое давно закрепилось в астрономической традиции.

Голубая Луна, в свою очередь, возникает тогда, когда полная Луна оказывается вблизи самой отдаленной точки своей орбиты от Земли, из-за чего она кажется несколько меньше и менее яркой, чем обычно, хотя разница для невооруженного глаза почти незаметна.

В этом случае Луна будет находиться на расстоянии около 406 135 км от Земли. Это явление случается в среднем всего раз в 2-3 года и считается символом чего-то чрезвычайно редкого — собственно отсюда происходит и известное английское выражение once in a blue Moon.

Некоторые астрологи называют это духовно значимым событием, однако профессиональные ученые не видят в нем никакого сокровенного смысла и объясняют явление простой астрономической механикой.

