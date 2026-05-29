Киев и ряд областей охватила воздушная тревога: какая угроза
На Украину летят вражеские дроны и ракеты.
Киев и ряд областей 29 мая вечером охватила воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.
В ВС предупреждают о ракетной угрозе и опасности вражеских дронов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский получил информацию о подготовке россиян к новой массированной атаке по Украине.
По информации разведки, ВС РФ планируют обстрел в канун Дня Киева. В частности, телеграм-канал Ukraine context пишет, что особенно внимательными следует быть жителям Шевченковского, Голосеевского, Святошинского и Подольского районов столицы.
«Также реагировать на тревоги следует в городах Коростень, Вышгород, Днепр, Павлоград, Белая Церковь, Львов, Староконстантинов и Дубно, где РФ проводила финальную разведку объектов. Все ответственные лица и работники предприятий предупреждены», — говорится в сообщении.