Киев и ряд областей охватила воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Реклама

Киев и ряд областей 29 мая вечером охватила воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

В ВС предупреждают о ракетной угрозе и опасности вражеских дронов.

Реклама

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский получил информацию о подготовке россиян к новой массированной атаке по Украине.

По информации разведки, ВС РФ планируют обстрел в канун Дня Киева. В частности, телеграм-канал Ukraine context пишет, что особенно внимательными следует быть жителям Шевченковского, Голосеевского, Святошинского и Подольского районов столицы.

«Также реагировать на тревоги следует в городах Коростень, Вышгород, Днепр, Павлоград, Белая Церковь, Львов, Староконстантинов и Дубно, где РФ проводила финальную разведку объектов. Все ответственные лица и работники предприятий предупреждены», — говорится в сообщении.

Новости партнеров