Как приготовить высокоэффективное удобрение из куриного помета: когда и как его использовать

Куриный помет

Органические подкормки занимают особое место в арсенале каждого дачника. Среди всего разнообразия натуральных средств куриный помет (курник) является одним из самых мощных и эффективных источников питания для сада и огорода.

Это удобрение лучше всего использовать в первую половину вегетации — период, когда молодые растения активно наращивают зеленую массу. В это время им жизненно необходим азот, которым так богат курник.

В среднем сухой пакет такого удобрения на 75–80% состоит из чистого органического вещества, а его минеральный состав идеально сбалансирован для старта растений.

Эксперт канала «Наша дача» поделился проверенным рецептом приготовления этого ценного удобрения.

Что понадобится для приготовления раствора

Чтобы сделать жидкий концентрат, подготовьте:

Куриный помет (удобно использовать гранулированный покупной курник). Емкость для замешивания, лучше всего подойдет ведро из пластика, эмалированное или из нержавеющей стали. Не стоит брать дешевые оцинкованные ведра — под действием активной органики низкокачественная оцинковка к концу сезона может полностью покрыться ржавчиной. Эффективные микроорганизмы (препарат «Байкал») примерно 150 миллилитров на ведро. Крышка или плотный полиэтиленовый пакет для перекрытия специфического резкого запаха.

Пошаговый процесс приготовления

Приготовление концентрата основано на простом правиле равных пропорций:

Насыпьте в ведро 3 ковшика куриного помета и залейте таким же количеством воды — 3 ковшиками.

Добавьте в смесь 150 миллилитров препарата «Байкал». Попадая в питательную органическую среду, полезные бактерии начинают стремительно размножаться. Благодаря этому вы получаете не просто 150 миллилитров полезного препарата, а целое ведро, заселенное живой микрофлорой, что существенно усиливает общую эффективность удобрения.

Тщательно перемешайте раствор. Смесь должна постоять от 3 до 5 дней в теплом месте. Срок зависит от температуры окружающей среды. О готовности удобрения расскажут визуальные признаки — на поверхности появятся пузырьки, гранулы полностью растворятся, набухнут и масса станет однородной и немного гуще.

Поскольку смесь обладает сильным специфическим ароматом, ведро необходимо плотно закрыть крышкой или герметично обмотать полиэтиленовым пакетом. Следует оставить только крошечный промежуток, чтобы раствор мог минимально дышать во время брожения.

Как правильно использовать готовую подкормку

Когда брожение завершится, вы получите концентрированное маточное удобрение. Использовать его в чистом виде категорически запрещено, чтобы не сжечь корни растений.

Для приготовления рабочего раствора возьмите пол-литровую баночку (0,5 литра) готового концентрата и тщательно растворите ее в 10 литрах воды.

Полученной смесью проводят классическую подкормку растений под корень. Применяйте удобрение умеренно, внимательно наблюдая за реакцией вашего сада — растения сами подскажут своим внешним видом, всего ли им хватает для здорового развития.

