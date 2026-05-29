Як приготувати високоефективне добриво з курячого посліду: коли та як його використовувати

Курячий послід

Реклама

Органічні підживлення посідають особливе місце в арсеналі кожного дачника. Серед усього розмаїття натуральних засобів курячий послід (курник) є одним із найпотужніших та найефективніших джерел живлення для саду та городу.

Це добриво найкраще використовувати в першу половину вегетації — період, коли молоді рослини активно нарощують зелену масу. У цей час їм життєво необхідний азот, на який так багатий курник.

У середньому сухий пакунок такого добрива на 75–80% складається з чистої органічної речовини, а його мінеральний склад ідеально збалансований для старту рослин.

Реклама

Експерт каналу «Наша дача» поділився перевіреним рецептом приготування цього цінного добрива.

Що знадобиться для приготування розчину

Щоб зробити рідкий концентрат, підготуйте:

Курячий послід (зручно використовувати гранульований покупний курник). Ємність для замішування, найкраще підійде відро з пластику, емальоване або з нержавійної сталі. Не варто брати дешеві оцинковані відра — під дією активної органіки низькоякісне оцинкування до кінця сезону може повністю покритися іржею. Ефективні мікроорганізми (препарат «Байкал») приблизно 150 мілілітрів на відро. Кришка або щільний поліетиленовий пакет для перекриття специфічного різкого запаху.

Покроковий процес приготування

Приготування концентрату базується на простому правилі рівних пропорцій:

Насипте у відро 3 ковшики курячого посліду та залийте такою ж кількістю води — 3 ковшиками.

Додайте до суміші 150 мілілітрів препарату «Байкал». Потрапляючи в поживне органічне середовище, корисні бактерії починають стрімко розмножуватися. Завдяки цьому ви отримуєте не просто 150 мілілітрів корисного препарату, а ціле відро, заселене живою мікрофлорою, що суттєво посилює загальну ефективність добрива.

Ретельно перемішайте розчин. Суміш має постояти від 3 до 5 днів у теплому місці. Термін залежить від температури довкілля. Про готовність добрива розкажуть візуальні ознаки — на поверхні з’являться бульбашки, гранули повністю розчиняться, набухнуть і маса стане однорідною та трохи густішою.

Оскільки суміш має сильний специфічний аромат, відро необхідно щільно закрити кришкою або герметично обмотати поліетиленовим пакетом. Слід залишити лише крихітний проміжок, щоб розчин міг мінімально дихати під час шумування.

Як правильно використовувати готове підживлення

Коли бродіння завершиться, ви отримаєте концентроване маточне добриво. Використовувати його в чистому вигляді категорично заборонено, щоб не спалити коріння рослин.

Реклама

Для приготування робочого розчину візьміть півлітрову баночку (0,5 літра) готового концентрату та ретельно розчиніть її в 10 літрах води.

Отриманою сумішшю проводять класичне підживлення рослин під корінь. Застосовуйте добриво помірно, уважно спостерігаючи за реакцією вашого саду — рослини самі підкажуть своїм зовнішнім виглядом, чи всього їм вистачає для здорового розвитку.

Новини партнерів