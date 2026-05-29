ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
554
Час на прочитання
1 хв

Київ і низку областей охопила повітряна тривога: яка загроза

На Україну летять ворожі дрони і ракети.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Київ і низку областей 29 травня ввечері охопила повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.

У ПС попереджають про ракетну загрозу та небезпеку ворожих дронів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський отримав інформацію про підготовку росіян до нової масованої атаки по Україні.

За інформацією розвідки, ЗС РФ планують обстріл напередодні Дня Києва. Зокрема, телеграм-канал Ukraine context пише, що особливо уважними варто бути мешканцям Шевченківського, Голосіївського, Святошинського та Подільського районів столиці.

«Також реагувати на тривоги варто в містах Коростень, Вишгород, Дніпро, Павлоград, Біла Церква, Львів, Старокостянтинів та Дубно, де РФ проводила фінальну розвідку обʼєктів. Усі відповідальні особи та працівники підприємств попереджені», — йдеться у повідомленні.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
554
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie