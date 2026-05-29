Київ і низку областей охопила повітряна тривога: яка загроза

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Реклама

Київ і низку областей 29 травня ввечері охопила повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.

У ПС попереджають про ракетну загрозу та небезпеку ворожих дронів.

Реклама

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський отримав інформацію про підготовку росіян до нової масованої атаки по Україні.

За інформацією розвідки, ЗС РФ планують обстріл напередодні Дня Києва. Зокрема, телеграм-канал Ukraine context пише, що особливо уважними варто бути мешканцям Шевченківського, Голосіївського, Святошинського та Подільського районів столиці.

«Також реагувати на тривоги варто в містах Коростень, Вишгород, Дніпро, Павлоград, Біла Церква, Львів, Старокостянтинів та Дубно, де РФ проводила фінальну розвідку обʼєктів. Усі відповідальні особи та працівники підприємств попереджені», — йдеться у повідомленні.

Новини партнерів