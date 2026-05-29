"Нафтогаз" у вогні: росіяни вгатили по об’єктах у двох областях

Пожежа після атаки на об’єкт «Нафтогазу» / © Група Нафтогаз

Російські війська протягом доби завдали серії ударів по об’єктах «Групи Нафтогаз» на сході України. Інфраструктура зазнала суттєвих пошкоджень, виникли пожежі.

Про це повідомили в телеграм-каналі компанії.

Під ворожими ударами опинилися об’єкти нафтогазової інфраструктури в Харківській і Сумській областях. Один з об’єктів на Сумщині росіяни атакували повторно — через кілька годин після першого удару.

Зафіксовано значні руйнування, на місцях виникли пожежі.

Окупанти майже безперервно обстрілюють нафтогазову інфраструктуру Харківщини, Сумщини, Полтавщини та Дніпропетровщини. Ситуація залишається складною.

Нагадаємо, 23 травня російська армія атакувала об’єкти «Нафтогазу» у Харківській і Полтавській областях: було зафіксовано серйозні пошкодження обладнання та масштабні пожежі. Персонал встигли евакуювати, жертв немає.

До слова, в ніч проти 29 травня РФ атакувала та частково зруйнувала біоенергетичну ТЕС в Іванкові на Київщині. За словами засновника «Біогазенерго» Олексія Бутенка, об’єкт, у який було інвестовано 40 млн дол., зазнав суттєвих пошкоджень, проте компанія планує його відновити після оцінки збитків. Станція потужністю 19 МВт є однією з найбільших у Східній Європі.

