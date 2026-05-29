РФ атакувала три іноземні кораблі, коли ті рухались морським коридором біля Одещини: що відомо

Атаковане росіянами судно / © Олексій Кулеба

Російська армія у ніч проти 29 травня здійснила чергову атаку на цивільне судноплавство в Чорному морі. Ворожі дрони поцілили у три іноземні торговельні судна, що рухалися українським морським коридором.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Унаслідок влучань на бортах кораблів спалахнули пожежі, однак екіпажі оперативно ліквідували займання власними силами.

На одному із суден під прапором Вануату двоє членів екіпажу отримали легкі поранення — їм надали всю необхідну допомогу. Саме судно відбуксирували для подальшого ремонту.

Кулеба наголосив, що незважаючи на регулярні російські атаки, Україна продовжує забезпечувати роботу морського коридору, а порти та екіпажі й надалі підтримують перевезення вантажів і глобальну продовольчу безпеку.

Нагадаємо, цієї ж ночі російські загарбники цілеспрямованим ударом БпЛА атакували турецький суховантаж ANT під прапором Вануату, який прямував з порту Одеської області до Туреччини. Спалахнула пожежа, двоє членів екіпажу дістали поранення, українські військові катерами евакуювали їх до медзакладу.

До слова, у ніч проти 18 травня Росія вперше атакувала «Шахедом» китайське торгове судно в українських водах. Під час наступних атак окупанти поцілили ще в три цивільні судна під прапорами Гвінеї-Бісау, Маршаллових островів та Панами, які прямували українським коридором до портів Одещини. На борту суден виникали пожежі, усі судна зазнали пошкоджень, але залишилися на ходу і продовжили рух до пунктів призначення.

