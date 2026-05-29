- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 952
- Час на прочитання
- 1 хв
Ціни на пальне пішли вниз: скільки коштують бензин та дизель 29 травня
Вартість дизеля в Україні пішла на спад, продемонструвавши перші ознаки здешевлення на великих мережевих автозаправках
Українські АЗС 29 травня приємно здивували водіїв ранковим зниженням цін на пальне. На деяких популярних заправках вартість дизельного палива впала одразу на 1 грн.
Про це пише «РБК-Україна».
На автозаправках OKKO та WOG вартість преміального дизеля (ДП Pulls і ДП Mustang) знизилася від 92,9 грн до 91,9 грн, а ціна стандартного євродизеля — від 89,9 грн до 88,9 грн. Решта позицій у цих мережах залишилися без змін.
SOCAR та «Укрнафта» наразі зберігають цінники на рівні попереднього дня.
Ціни на пальне сьогодні, 29 травня 2026 року
OKKO
Бензин (стандарт): 79,90 грн
Бензин (преміум): 82,90 грн
ДП (стандарт): 88,90 грн
ДП (преміум): 91,90 грн
WOG
Бензин (стандарт): 79,90 грн
Бензин (преміум): 82,90 грн
ДП (стандарт): 88,90 грн
ДП (преміум): 91,90 грн
SOCAR
Бензин (стандарт): 79,99 грн
Бензин (преміум): 83,99 грн
ДП (стандарт): 89,99 грн
ДП (преміум): 92,99 грн
«Укрнафта»
Бензин (стандарт): 74,90 грн
Бензин (преміум): 82,90 грн
ДП (стандарт): 86,90 грн
ДП (преміум): 88,90 грн
До слова, директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн повідомив, що в Україні можливі ризики дефіциту пального, проте ситуація не є критичною і підстав для паніки чи масового створення запасів немає. Український та європейський ринки адаптуються до нових викликів через перебудову логістичних маршрутів, тому цей період має пройти нормально з перспективою подальшої стабілізації.