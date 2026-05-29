ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
952
Час на прочитання
1 хв

Ціни на пальне пішли вниз: скільки коштують бензин та дизель 29 травня

Вартість дизеля в Україні пішла на спад, продемонструвавши перші ознаки здешевлення на великих мережевих автозаправках

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
АЗС

АЗС / © Associated Press

Українські АЗС 29 травня приємно здивували водіїв ранковим зниженням цін на пальне. На деяких популярних заправках вартість дизельного палива впала одразу на 1 грн.

Про це пише «РБК-Україна».

На автозаправках OKKO та WOG вартість преміального дизеля (ДП Pulls і ДП Mustang) знизилася від 92,9 грн до 91,9 грн, а ціна стандартного євродизеля — від 89,9 грн до 88,9 грн. Решта позицій у цих мережах залишилися без змін.

SOCAR та «Укрнафта» наразі зберігають цінники на рівні попереднього дня.

Ціни на пальне сьогодні, 29 травня 2026 року

OKKO

Бензин (стандарт): 79,90 грн

Бензин (преміум): 82,90 грн

ДП (стандарт): 88,90 грн

ДП (преміум): 91,90 грн

WOG

Бензин (стандарт): 79,90 грн

Бензин (преміум): 82,90 грн

ДП (стандарт): 88,90 грн

ДП (преміум): 91,90 грн

SOCAR

Бензин (стандарт): 79,99 грн

Бензин (преміум): 83,99 грн

ДП (стандарт): 89,99 грн

ДП (преміум): 92,99 грн

«Укрнафта»

Бензин (стандарт): 74,90 грн

Бензин (преміум): 82,90 грн

ДП (стандарт): 86,90 грн

ДП (преміум): 88,90 грн

До слова, директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн повідомив, що в Україні можливі ризики дефіциту пального, проте ситуація не є критичною і підстав для паніки чи масового створення запасів немає. Український та європейський ринки адаптуються до нових викликів через перебудову логістичних маршрутів, тому цей період має пройти нормально з перспективою подальшої стабілізації.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
952
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie