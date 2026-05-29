Ціни на пальне пішли вниз: скільки коштують бензин та дизель 29 травня

Українські АЗС 29 травня приємно здивували водіїв ранковим зниженням цін на пальне. На деяких популярних заправках вартість дизельного палива впала одразу на 1 грн.

Про це пише «РБК-Україна».

На автозаправках OKKO та WOG вартість преміального дизеля (ДП Pulls і ДП Mustang) знизилася від 92,9 грн до 91,9 грн, а ціна стандартного євродизеля — від 89,9 грн до 88,9 грн. Решта позицій у цих мережах залишилися без змін.

SOCAR та «Укрнафта» наразі зберігають цінники на рівні попереднього дня.

Ціни на пальне сьогодні, 29 травня 2026 року

OKKO

Бензин (стандарт): 79,90 грн

Бензин (преміум): 82,90 грн

ДП (стандарт): 88,90 грн

ДП (преміум): 91,90 грн

WOG

Бензин (стандарт): 79,90 грн

Бензин (преміум): 82,90 грн

ДП (стандарт): 88,90 грн

ДП (преміум): 91,90 грн

SOCAR

Бензин (стандарт): 79,99 грн

Бензин (преміум): 83,99 грн

ДП (стандарт): 89,99 грн

ДП (преміум): 92,99 грн

«Укрнафта»

Бензин (стандарт): 74,90 грн

Бензин (преміум): 82,90 грн

ДП (стандарт): 86,90 грн

ДП (преміум): 88,90 грн

До слова, директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн повідомив, що в Україні можливі ризики дефіциту пального, проте ситуація не є критичною і підстав для паніки чи масового створення запасів немає. Український та європейський ринки адаптуються до нових викликів через перебудову логістичних маршрутів, тому цей період має пройти нормально з перспективою подальшої стабілізації.

