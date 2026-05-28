Поляки хочуть отримати частку в найбільшій мережі АЗС України: що відомо

Паливний гігант Польщі хоче зайти на україський ринок: на які АЗС націлився

Польська нафтогазова група Orlen хоче збільшити свою присутність на українському ринку та розглядає можливість придбання частки в АТ «Укрнафта».

Про це заявив президент польського концерну Іренеуш Фанфара, пише bankier.pl.

«Ми віримо, що війна закінчиться і що Україна буде переможцем. Ми хотіли б бути більше залученими до цього ринку, ніж зараз. Ми є одним з основних партнерів, які постачають пальне до України, і ми б хотіли зміцнити цю позицію», — сказав він.

Генеральний директор Orlen додав, що український ринок надзвичайно важливий для групи, особливо для нафтопереробного заводу в литовському місті Мажейкяй, який продає там майже 18% своєї продукції.

За його словами, компанія вже почала переговори щодо «Укрнафти» та бере участь у процесі як один із партнерів. Яким буде можливе залучення польської компанії на ринку України, залежатиме від подальших переговорів з українською стороною, додав гендиректор.

