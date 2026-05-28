Прапор Туреччини / © Associated Press

Туреччина суттєво скорочує закупівлі російської нафти Urals із портів Балтійського та Чорного морів. Очікується, що травневі обсяги імпорту стануть найнижчими майже за останні півтора року.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, у травні імпорт російської нафти Urals до Туреччини становитиме в середньому близько 161 тисячі барелів на добу.

Це нижче за показники січня-квітня, коли середній обсяг постачань складав 189 тисяч барелів на добу. Також це значно менше, ніж у травні 2025 року, коли Туреччина імпортувала близько 302 тисяч барелів щоденно.

Один із трейдерів великої західної компанії повідомив Reuters, що Туреччина традиційно купувала російську нафту зі значними знижками, однак нинішній рівень цін робить такі закупівлі менш привабливими.

Ще два джерела агентства пов’язали скорочення постачань у квітні та травні зі зростанням попиту на російську нафту в Азії, насамперед в Індії.

Водночас Reuters зазначає, що зниження імпорту Urals частково компенсується збільшенням постачань до Туреччини нафти сорту CPC із Каспійського регіону.

Йдеться про нафту, яка залежно від маршруту відвантаження може постачатися через Росію або Казахстан.

