Допомогла студентка «університету Поплавського»: стали відомі подробиці ліквідації бойовика «Гіві»

Терорист «Гіві» / © ТСН.ua

Реклама

Колишній розвідник та полковник СБУ Роман Червінський поділився новими подробицями спецоперації з ліквідації одного з найвідоміших ватажків проросійських бойовиків «ДНР» Михайла Толстих на прізвисько «Гіві».

Про це Роман Червінський розповів в інтерв’ю Українській правді.

За словами полковника СБУ, важливу роль у спецоперації відіграла студентка Київського національного університету культури і мистецтв.

Реклама

Червінський розповів, що дівчина вирушила на тимчасово окуповану територію Донеччини та познайомилася з бойовиком. Згодом їхнє спілкування переросло у романтичні стосунки, що дозволило їй отримати доступ до його оточення.

Після цього, за словами ексрозвідника, жінці вдалося закласти вибухівку в кабінеті ватажка бойовиків.

Першим завданням для агентки було встановити місце проживання терориста.

Червінський зазначив, що після ліквідації ватажка бойовиків «Спарти» Мотороли, «Гіві» практично перестав залишати командний пункт і навіть ночував там.

Реклама

«Він постійно проводив час у розташуванні, це було в Горлівці, його приміщення було під охороною, усі наради проводив усередині і спав у сусідньому кабінеті. Виїжджав лише тоді, коли викликали в штаб. Тобто він дуже боявся», — каже ексрозвідник.

Також Червінський повідомив, що після встановлення місця перебування бойовика та розташування його вікон розглядався варіант ліквідації з сусідньої багатоповерхівки.

Однак під час пошуку квартири для реалізації цього плану, за його словами, стався витік інформації.

«Про це стало зрозуміло вже після вибуху та ліквідації Гіві, коли в медіа почали з’являтися повідомлення, що його нібито ліквідували саме із сусіднього будинку», — пояснив Червінський.

Реклама

Він також наголосив, що дівчина діяла з патріотичних мотивів. За словами полковника СБУ, вона вижила, і наразі з нею «все добре».

Михайло Толстих на прізвисько «Гіві» був одним із найвідоміших ватажків проросійських бойовиків угруповання «ДНР» та командиром батальйону «Сомалі», який діяв на тимчасово окупованій території Донеччини. Він брав участь у боях за Іловайськ та Донецький аеропорт, а також був відомий показовими знущаннями з українських військовополонених.

Терорист «Гіві» був ліквідований 8 лютого 2017 року в окупованій Макіївці.

Раніше повідомлялося, що в Московській області 25 квітня вибухнуло авто із заступником начальника Головного оперативного управління Генштабу збройних сил Росії Ярославом Москаликом.

Реклама

Ми раніше інформували, що в тимчасово окупованому Бердянську знищено російського воєнного злочинця Євгенія Богданова.

Новини партнерів