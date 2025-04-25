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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
54
Час на прочитання
1 хв

В Підмосков’ї підірвали авто з російським генералом (відео)

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Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
В Підмосков’ї підірвали авто з російським генералом (відео)

© російські телеграм-канали

У Балашисі в Московській області вибухнуло авто з заступником начальника Головного оперативного управління Генштабу збройних Сил Росії Ярославом Москаликом.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

За даними пабліків, авто з генерал-майором підірвали. Москалик загинув.

Вибух стався близько 10:40, коли чоловік проходив повз припаркований біля будинку «Фольксваген Гольф». Вибухом Москалика відкинуло на кілька метрів. Судячи з фото з місця, вибухівка була начинена уражальними елементами, пишуть публіки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
54
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