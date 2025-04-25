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В Підмосков’ї підірвали авто з російським генералом (відео)
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У Балашисі в Московській області вибухнуло авто з заступником начальника Головного оперативного управління Генштабу збройних Сил Росії Ярославом Москаликом.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
За даними пабліків, авто з генерал-майором підірвали. Москалик загинув.
Вибух стався близько 10:40, коли чоловік проходив повз припаркований біля будинку «Фольксваген Гольф». Вибухом Москалика відкинуло на кілька метрів. Судячи з фото з місця, вибухівка була начинена уражальними елементами, пишуть публіки.