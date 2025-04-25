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На Хмельниччині у будинку живцем згоріла дитина
Правоохоронці кажуть, що трагедія сталася через зламану сонячну електростанцію на даху.
У селі Врублівці Слобідсько-Кульчієвецької громади сталася пожежа у житлового будинку. Внаслідок неї загинув 13-річний хлопчик.
Про це повідомили у поліції Хмельницької області.
За інформацією правоохоронців, через несправність сонячної електроустановки загорівся будинок, в якому мешкало подружжя з дитиною.
«Внаслідок пожежі загинув 13-річний хлопчик. Його батько, 52-річний чоловік, отримав опіки. Медики госпіталізували його до Кам’янець-Подільської міської багатопрофільної лікарні. 49-річна мати хлопчика у цей перебувала в іншій кімнаті, вона й викликала рятувальників та поліцію», — йдеться у повідомленні.
За цим фактом вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині під час пожежі в будинку живцем згорів чоловік.