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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Зеленський повернувся до України: що далі

Зеленський прибув до України після скасування частини програми візиту до ПАР.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський повернувся до Україну з Південно-Африканської республіки.

Про в коментарі ТСН.ua повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

«Президент повернувся до України, його подальший графік буде залежати від розвитку ситуації», — сказав Никифоров.

Нагадаємо, 24 квітня через масовану російську атаку по Україні Зеленський скасував частину програми візиту до ПАР.

До слова, під час зустрічі з Зеленським у ПАР президент цієї країни Сиріл Рамафоса вислови думку, що територіальні поступки України можуть бути «передумовою миру».

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