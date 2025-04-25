Зеленський повернувся до України: що далі

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський повернувся до Україну з Південно-Африканської республіки.

Про в коментарі ТСН.ua повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

«Президент повернувся до України, його подальший графік буде залежати від розвитку ситуації», — сказав Никифоров.

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Нагадаємо, 24 квітня через масовану російську атаку по Україні Зеленський скасував частину програми візиту до ПАР.

До слова, під час зустрічі з Зеленським у ПАР президент цієї країни Сиріл Рамафоса вислови думку, що територіальні поступки України можуть бути «передумовою миру».