- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 236
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський повернувся до України: що далі
Зеленський прибув до України після скасування частини програми візиту до ПАР.
Президент Володимир Зеленський повернувся до Україну з Південно-Африканської республіки.
Про в коментарі ТСН.ua повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.
«Президент повернувся до України, його подальший графік буде залежати від розвитку ситуації», — сказав Никифоров.
Нагадаємо, 24 квітня через масовану російську атаку по Україні Зеленський скасував частину програми візиту до ПАР.
До слова, під час зустрічі з Зеленським у ПАР президент цієї країни Сиріл Рамафоса вислови думку, що територіальні поступки України можуть бути «передумовою миру».