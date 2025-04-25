Спецпосланець Трампа прибув до Росії

Стів Віткофф / © Getty Images

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Сьогодні, 25 квітня, пеціальний представник президента США Стів Віткофф прилетів до Росії.

Його літак приземлився в російському аеропорту.

Раніше ЗМІ повідомили про візит Стіва Віткоффа до Росії. Це його четвертий візит до Росії за два місяці.

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Зазначалось, що якщо до кінця місяця перемир’я в Україні не буде досягнуте, то президент США Дональд Трамп може перейти до додаткових санкцій проти Росії або через виконавчу владу, або попросивши Конгрес ухвалити нове санкційне законодавство.