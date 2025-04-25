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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Спецпосланець Трампа прибув до Росії

Стів Віткофф здійнив четвертий візит до Москви за два місяці. Під час попередніх поїздок він зустрічався з Володимиром Путіним.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Стів Віткофф

Стів Віткофф / © Getty Images

Сьогодні, 25 квітня, пеціальний представник президента США Стів Віткофф прилетів до Росії.

Його літак приземлився в російському аеропорту.

Раніше ЗМІ повідомили про візит Стіва Віткоффа до Росії. Це його четвертий візит до Росії за два місяці.

Зазначалось, що якщо до кінця місяця перемир’я в Україні не буде досягнуте, то президент США Дональд Трамп може перейти до додаткових санкцій проти Росії або через виконавчу владу, або попросивши Конгрес ухвалити нове санкційне законодавство.

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