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Спецпосланець Трампа прибув до Росії
Стів Віткофф здійнив четвертий візит до Москви за два місяці. Під час попередніх поїздок він зустрічався з Володимиром Путіним.
Сьогодні, 25 квітня, пеціальний представник президента США Стів Віткофф прилетів до Росії.
Його літак приземлився в російському аеропорту.
Раніше ЗМІ повідомили про візит Стіва Віткоффа до Росії. Це його четвертий візит до Росії за два місяці.
Зазначалось, що якщо до кінця місяця перемир’я в Україні не буде досягнуте, то президент США Дональд Трамп може перейти до додаткових санкцій проти Росії або через виконавчу владу, або попросивши Конгрес ухвалити нове санкційне законодавство.