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Спецпосланник Трампа прибыл в Россию
Стив Уиткофф совершил четвертый визит в Москву за два месяца. Во время предыдущих поездках он встречался с Владимиром Путиным.
Сегодня, 25 апреля, специальный представитель президента США Стив Уиткофф прилетел в Россию.
Его самолет приземлился в российском аэропорту.
Ранее СМИ сообщили о визите Стива Уиткоффа в Россию. Это его четвертый визит в Россию за два месяца.
Отмечалось, что если до конца месяца перемирие в Украине не будет достигнуто, то президент США Дональд Трамп может перейти к дополнительным санкциям против России или через исполнительную власть или попросив Конгресс принять новое санкционное законодательство.