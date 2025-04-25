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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Спецпосланник Трампа прибыл в Россию

Стив Уиткофф совершил четвертый визит в Москву за два месяца. Во время предыдущих поездках он встречался с Владимиром Путиным.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф / © Getty Images

Сегодня, 25 апреля, специальный представитель президента США Стив Уиткофф прилетел в Россию.

Его самолет приземлился в российском аэропорту.

Ранее СМИ сообщили о визите Стива Уиткоффа в Россию. Это его четвертый визит в Россию за два месяца.

Отмечалось, что если до конца месяца перемирие в Украине не будет достигнуто, то президент США Дональд Трамп может перейти к дополнительным санкциям против России или через исполнительную власть или попросив Конгресс принять новое санкционное законодательство.

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