Спецпосланник Трампа прибыл в Россию

Стив Уиткофф / © Getty Images

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Сегодня, 25 апреля, специальный представитель президента США Стив Уиткофф прилетел в Россию.

Его самолет приземлился в российском аэропорту.

Ранее СМИ сообщили о визите Стива Уиткоффа в Россию. Это его четвертый визит в Россию за два месяца.

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Отмечалось, что если до конца месяца перемирие в Украине не будет достигнуто, то президент США Дональд Трамп может перейти к дополнительным санкциям против России или через исполнительную власть или попросив Конгресс принять новое санкционное законодательство.