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Зарплаты в Украине будут расти: прогноз НБУ
Нацбанк прогнозирует повышение зарплат, ведь спрос на работников превышает предложение.
В Украине будет происходить дальнейший рост зарплат в частном секторе. Все из-за несоответствия на рынке труда между спросом и предложением квалифицированных рабочих в условиях оживления экономической активности.
Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины.
«Это будет иметь самый проинфляционный эффект в текущем году. Однако он будет постепенно утихать вместе с замедлением темпов роста заработных плат на прогнозном горизонте из-за постепенного выравнивания дисбалансов на рынке труда», — говорится в отчете НБУ.
По данным Нацбанка, в первом квартале 2025 года на рынке труда росли и спрос, и предложение рабочей силы: увеличилось как количество вакансий, так и резюме по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.
Благодаря высокому спросу на работников уменьшилась доля безработных и увеличилось количество занятых — до самого высокого уровня за время полномасштабной войны.
Кроме того, предприятия стали активнее привлекать к рынку труда тех, кто раньше был менее представлен на нем: студентов, пенсионеров, людей с инвалидностью, ветеранов.
Поэтому улучшилась ситуация с нехваткой работников, которая прежде всего связана с последствиями войны: миграцией, мобилизацией, усилением диспропорций на рынке труда.
«Однако она оставалась значительной, в частности, на фоне дальнейшего миграционного оттока, и сдерживала деятельность предприятий и рост выпуска. Сохранение значительного дефицита кадров подпитывало рост зарплат, доходы населения и соответственно совокупный спрос «, — объяснили в НБУ.
Согласно прогнозам регулятора, из-за роста спроса на работников на фоне ограниченного предложения будет происходить дальнейшее сокращение уровня безработицы ниже 10% к концу прогнозного периода. Но этот процесс будут сдерживать диспропорции на рынке труда, что будет отражаться в ограниченном предложении рабочей силы соответствующей квалификации. Это диспропорции вследствие:
изменений в структуре экономики,
внешняя и внутренняя миграция, мобилизационные и демобилизационные процессы,
неравномерное по регионам и областям восстановление.
К слову, в марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что повышение минимальной зарплаты в 2025 году не предусмотрено.