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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Гол Зубкова помог "Трабзонспору" пробиться в финал Кубка Турции (видео)

В составе хозяев также сыграли Арсений Батагов и Даниил Сикан.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Александр Зубков

Александр Зубков

Украинский полузащитник "Трабзонспора" Александр Зубков отличился голом в полуфинальном матче Кубка Турции против "Гезтепе".

Зубков вышел в стартовом составе своей команды и на 89-й минуте встречи увеличил преимущество "Трабзонспора" (2:0), из пределов штрафной точно пробив в дальний угол.

Таким образом, 28-летний украинский футболист установил окончательный счет в матче – он отыграл весь поединок. Для Зубкова это шестой гол за турецкий клуб во всех турнирах в этом сезоне.

В составе хозяев также сыграли еще два украинца – защитник Арсений Батагов провел на поле весь матч, а нападающего Данила Сикана заменили на 90+6-й минуте.

Обзор матча "Трабзонспор" – "Гезтепе"

В финале "Трабзонспор" сразится с "Галатасараем", который в полуфинале разгромил "Коньяспор" (5:1). Решающий матч Кубка Турции состоится 14 мая.

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