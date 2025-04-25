Гол Зубкова помог "Трабзонспору" пробиться в финал Кубка Турции (видео)

Александр Зубков

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Украинский полузащитник "Трабзонспора" Александр Зубков отличился голом в полуфинальном матче Кубка Турции против "Гезтепе".

Зубков вышел в стартовом составе своей команды и на 89-й минуте встречи увеличил преимущество "Трабзонспора" (2:0), из пределов штрафной точно пробив в дальний угол.

Таким образом, 28-летний украинский футболист установил окончательный счет в матче – он отыграл весь поединок. Для Зубкова это шестой гол за турецкий клуб во всех турнирах в этом сезоне.

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В составе хозяев также сыграли еще два украинца – защитник Арсений Батагов провел на поле весь матч, а нападающего Данила Сикана заменили на 90+6-й минуте.

Обзор матча "Трабзонспор" – "Гезтепе"

В финале "Трабзонспор" сразится с "Галатасараем", который в полуфинале разгромил "Коньяспор" (5:1). Решающий матч Кубка Турции состоится 14 мая.