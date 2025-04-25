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Мирный план Трампа: Киев выдвинул пять требований
Украина требует не признавать Крым российским и не допустить капитуляции.
Президент США Дональд Трамп представил «окончательное предложение» о мирном урегулировании войны РФ против Украины. Однако украинская сторона внесла свои поправки.
Об этом пишет издание The Telegraph.
Газета пишет, что в целом Киев выдвинул пять требований. Ключевая — аннексированный Россией Крым не может быть официально признан российской территорией.
«Украина надеется фактически лишить Россию любого официального международного признания ее суверенитета над Крымом или другими оккупированными территориями», — отмечают журналисты.
Основные требования Украины, по данным медиа:
Соглашение должно основываться на международном праве, а не на капитуляции
Нужны четкие «гарантии безопасности» как условие для любого соглашения, предусматривающего временную передачу территорий РФ
Необходимо вернуть контроль над переговорами Украины, возобновив ее роль в мирном процессе
Трамп и США подчеркивают: контроль РФ над Крымом представляет угрозу не только для Украины, но и для черноморских союзников — Турции, Румынии и Болгарии
РФ нельзя разрешать ограничивать численность Вооруженных сил Украины или ее оборонно-промышленную базу в рамках соглашения
Напомним, западные союзники Украины лоббируют предложенные изменения. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал, что стороны «на интенсивной стадии переговоров». Он надеется, что о длительном прекращении огня могут объявить до лета.