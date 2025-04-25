Мирний план Трампа: Київ висунув пʼять вимог

У світі просять підтримати Україну / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп представив «остаточну пропозицію» щодо мирного врегулювання війни РФ проти України. Однак українська сторона внесла свої правки.

Про це пише видання The Telegraph.

Газета пише, що загалом Київ висунув пʼять вимог. Ключова — анексований Росією Крим не можуть офіційно визнати російською територією.

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«Україна сподівається фактично позбавити Росію будь-якого офіційного міжнародного визнання її суверенітету над Кримом або іншими окупованими територіями», — зазначають журналісти.

Основні вимоги України, за даними медіа:

Угода повинна ґрунтуватися на міжнародному праві, а не на капітуляції

Потрібні чіткі «гарантії безпеки» як умова для будь-якої угоди, що передбачає тимчасове передавання територій РФ

Необхідно повернути контроль над переговорами Україні, відновивши її роль у мирному процесі

Трампу та США наголошують: контроль РФ над Кримом становить загрозу не тільки для України, а й для чорноморських союзників — Туреччини, Румунії та Болгарії

РФ не можна дозволяти обмежувати чисельність Збройних сил України чи її оборонно-промислову базу в межах угоди

Нагадаємо, західні союзники України лобіюють запропоновані зміни. Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер сказав, що сторони «на інтенсивній стадії переговорів». Він сподівається, що про тривале припинення вогню можуть оголосити до літа.