Прем’єр Британії зробив заяву про дату припинення війни в Україні

Кір Стармер / © Associated Press

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Припинення вогню в Україні може бути оголошено до літа.

Про це заявив прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, пише видання The Telegraph.

Водночас він наполягає на тому, що Україна повинна визначати умови будь-якої мирної угоди з Росією.

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«Це має бути припинення вогню на умовах, які можуть прийняти всі сторони, включно з Україною, і це має бути довгострокове припинення вогню. Чого я не хочу бачити, так це тимчасового припинення вогню, тому що я переконаний, наскільки це можливо, що це просто залишить Росії можливість і засоби повернутися знову в майбутньому. Вони вже робили це раніше, я не сумніваюся, що вони зроблять це знову», — сказав він.

«Ми перебуваємо на інтенсивній стадії переговорів. Зрештою, я завжди пам’ятаю про те, що саме Україна має вирішувати ці питання — це не для інших людей вирішувати від імені України. Це має вирішувати Україна. І Росія має сісти за стіл переговорів для цього безумовного припинення вогню», — додав прем’єр Британії.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Дональда Трампа показала Україні і Росії шлях до миру, та як має виглядати фінішна пряма, тепер обидві сторони повинні сказати «так».