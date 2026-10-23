Посольство України в США екстрено припинило роботу: що сталося

Біля українського посольства у Вашингтоні виявили підозрілий предмет / © Посольство України в США

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У п’ятницю, 23 жовтня, біля входу до консульського відділення посольства України у Вашингтоні виявили предмет, який американська поліція кваліфікувала як підозрілий. Через інцидент територію навколо дипломатичної установи тимчасово оточили.

Про це розповіли в МЗС України в коментарі для ТСН.ua.

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Що відомо про інцидент біля посольства

З міркувань безпеки в посольстві ухвалили рішення про тимчасову евакуацію працівників і відвідувачів, які перебували у будівлі. До дипломатичної установи викликали американських правоохоронців і вибухотехніків, які мали перевірити виявлений предмет.

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«Посольство у взаємодії з американською стороною зʼясовуватиме обставини інциденту», — зазначили в МЗС.

Через перевірку прийом відвідувачів тимчасово призупинили. У МЗС перепросили за незручності, яких зазнали відвідувачі дипломатичної установи, та запевнили, що роботу відновлять одразу після завершення необхідних процедур.

Чи становив предмет загрозу

За результатами перевірки американські правоохоронці повідомили, що виявлений біля посольства предмет не становить загрози. Наразі невідомо, що саме знайшли біля входу до консульського відділення.

Територію навколо дипломатичної установи вже розблокували. Прийом відвідувачів мають відновити найближчим часом.

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Інциденти біля українських дипломатичних установ — останні новини

У вересні в німецькому Дюссельдорфі поліція оточила будівлю українського консульства після анонімного повідомлення про мінування. Правоохоронці перекрили частину вулиці в центрі міста, а до перевірки залучили кілька службових екіпажів. Після появи інформації про інцидент у МЗС України розповіли, що сталося.

На момент перевірки відвідувачів у будівлі вже не було, а співробітників евакуювали. Українські дипломати звернулися до місцевих правоохоронців, які оглянули приміщення та прилеглу територію. Вибухових пристроїв не виявили, після завершення перевірки установа продовжила працювати у штатному режимі.

Інший небезпечний інцидент стався навесні біля посольства України в Ізраїлі. 31 березня уламки іранської касетної ракети впали приблизно за 30 метрів від дипломатичної установи. На щастя, ніхто з відвідувачів не постраждав.

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