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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Посольство Украины в США экстренно прекратило работу: что произошло

В Вашингтоне эвакуировали украинское посольство из-за подозрительного предмета у входа.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Посольство Украины в Вашингтоне

У украинского посольства в Вашингтоне обнаружили подозрительный предмет / © Посольство Украины в США

В пятницу, 23 октября, у входа в консульское отделение посольства Украины в Вашингтоне был обнаружен предмет, который американская полиция квалифицировала как подозрительный. Из-за инцидента территорию вокруг дипломатического учреждения временно оцепили.

Об этом рассказали в МИД Украины в комментарии для ТСН.ua.

Что известно об инциденте у посольства

По соображениям безопасности в посольстве приняли решение о временной эвакуации находившихся в здании работников и посетителей. В дипломатическое учреждение вызвали американских правоохранителей и взрывотехников, которые должны были проверить обнаруженный предмет.

«Посольство во взаимодействии с американской стороной будет выяснять обстоятельства инцидента», — отметили в МИД.

Из-за проверки прием посетителей временно приостановили. В МИД извинились за неудобства, которые испытали посетители дипломатического учреждения, и заверили, что работу возобновят сразу после завершения необходимых процедур.

Составлял ли предмет угрозу

По результатам проверки американские правоохранители сообщили, что обнаруженный у посольства предмет не представляет угрозы. Пока неизвестно, что именно нашли возле входа в консульское отделение.

Территорию вокруг дипломатического учреждения уже разблокировали. Прием посетителей должны возобновить в ближайшее время.

Инциденты возле украинских дипломатических учреждений — последние новости

В сентябре в немецком Дюссельдорфе полиция оцепила здание украинского консульства после анонимного сообщения о минировании. Стражи порядка перекрыли часть улицы в центре города, а к проверке привлекли несколько служебных экипажей. После появления информации об инциденте в МИД Украины рассказали, что произошло.

К моменту проверки посетителей в здании уже не было, а сотрудников эвакуировали. Украинские дипломаты обратились к местным правоохранителям, которые осмотрели помещение и близлежащую территорию. Взрывные устройства не обнаружили, после завершения проверки учреждение продолжило работать в штатном режиме.

Другой опасный инцидент произошел весной у посольства Украины в Израиле. 31 марта обломки иранской кассетной ракеты упали примерно в 30 метрах от дипломатического учреждения. К счастью, никто из посетителей не пострадал.

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