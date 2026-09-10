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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Полиция оцепила украинское консульство в Германии: что произошло

В Германии из-за неизвестной угрозы перекрыли центр Дюссельдорфа возле консульства Украины.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Полиция Германии

Полиция Германии / © Associated Press

В Германии полиция оцепила часть центра Дюссельдорфа из-за возможной угрозы возле украинского консульства.

Об этом сообщает DPA-International.

В полиции подтвердили неизвестную угрозу у украинского консульства в Дюссельдорфе в четверг. Сначала правоохранители не разглашали подробности масштабной спецоперации возле здания.

В то же время репортер DPA сообщил, что консульство было оцеплено на большой территории на вечере 10 сентября. Правоохранители перекрыли участок улицы в центре Дюссельдорфа, а на месте происшествия находились несколько полицейских автомобилей.

Напомним, 10 сентября в Германии выли сирены и приходили тревожные оповещения на телефоны из-за общенациональной проверки системы оповещения. На фоне этих учений в СМИ участились новости о том, что Берлин готовится к возможной войне с Россией.

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