Полиция оцепила украинское консульство в Германии: что произошло

Полиция Германии / © Associated Press

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В Германии полиция оцепила часть центра Дюссельдорфа из-за возможной угрозы возле украинского консульства.

Об этом сообщает DPA-International.

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В полиции подтвердили неизвестную угрозу у украинского консульства в Дюссельдорфе в четверг. Сначала правоохранители не разглашали подробности масштабной спецоперации возле здания.

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В то же время репортер DPA сообщил, что консульство было оцеплено на большой территории на вечере 10 сентября. Правоохранители перекрыли участок улицы в центре Дюссельдорфа, а на месте происшествия находились несколько полицейских автомобилей.

Напомним, 10 сентября в Германии выли сирены и приходили тревожные оповещения на телефоны из-за общенациональной проверки системы оповещения. На фоне этих учений в СМИ участились новости о том, что Берлин готовится к возможной войне с Россией.

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