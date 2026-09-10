Сирены / © ТСН.ua

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В Германии раздаются сирены, а на телефоны поступают тревожные извещения. Власти проводят общенациональное испытание систем оповещения населения. В то же время, на фоне учений в СМИ все чаще появляются сообщения о подготовке Берлина к возможному военному противостоянию с Россией.

Об этом говорится в статье Panorama.

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Подготовка к опасной ситуации

В четверг, 10 сентября, в 11.00 в Германии стартовал ежегодный общенациональный День предупреждения. В рамках учений власти проверят, насколько эффективно можно предупредить население об опасности в случае чрезвычайной ситуации.

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Речь идет о тестировании сирен, цифровых дисплеев, мобильных приложений, FM- и DAB+ радио, а также технологии Cell Broadcast, позволяющей отправлять экстренные сообщения непосредственно на мобильные телефоны.

В Федеральном управлении гражданской защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий (BBK) объясняют, что таким образом моделируют реальную чрезвычайную ситуацию: проверяют, доходит ли предупреждение до людей и понимают ли они, как поступать.

Сирены прозвучат по всей стране

Сигнал тревоги в разных регионах передается через сирены, громкоговорители, радио и цифровые каналы. Приблизительно в 11:45 власти должны передать сигнал о завершении учебной тревоги.

В то же время, централизованной системы управления всеми сиренами в Германии нет. За их обслуживание отвечают федеральные земли и муниципалитеты. По данным BBK, в стране насчитывается около 48 тысяч активных мест расположения сирен.

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Германия готовится к возможным угрозам

Проведение таких учений само по себе не означает, что Германия ожидает нападения. Власти подчеркивают необходимость быть готовыми к различным чрезвычайным ситуациям — от масштабных стихийных бедствий до военных угроз.

Впрочем, в последние годы вопрос гражданской обороны в Германии приобрел новое значение. На это повлияли разрушительные наводнения в долине реки Ар в 2021 году, а также полномасштабная война России против Украины.

На этом фоне немецкие и международные СМИ все больше пишут о подготовке Берлина к возможному военному конфликту с РФ. В Германии усиливают внимание к гражданской защите, системам оповещения и готовности населения к кризисным ситуациям.

Что нового в этом году

Учения в этом году имеют еще одну особенность: сообщения о завершении тревоги впервые также планируют передавать через Cell Broadcast. Кроме того, предупреждение должно поступать через цифровое радио DAB+. Система рассчитана на работу даже при отсутствии мобильной связи и Интернета.

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Для получения таких сообщений телефон должен быть включен и не находится в режиме полета. Власти также рекомендуют регулярно обновлять операционную систему смартфона.

Для дополнительного информирования населения в Германии используют, в частности, приложение NINA, которое может сообщать об опасностях даже на локальном уровне, например в случае пожара.

Германия готовится к войне с РФ — последние новости

Напомним, после обнаружения дрона со взрывчаткой возле украинских самолетов Германия готовит масштабное усиление безопасности. Среди планов — создать мобильные подразделения и цифровой щит от кибератак.

Ранее министр обороны Борис Писториус признался, что уже сделал запасы пищи и воды на случай войны с РФ. Между тем, бундесвер усиливает обороноспособность, в частности, внедряет беспилотные технологии и перенимает боевой опыт Украины.

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