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В Германии по всей стране раздаются сирены, а на телефоны поступает тревога — что происходит
Сигнал тревоги в разных регионах передается через сирены, громкоговорители, радио и цифровые каналы.
В Германии раздаются сирены, а на телефоны поступают тревожные извещения. Власти проводят общенациональное испытание систем оповещения населения. В то же время, на фоне учений в СМИ все чаще появляются сообщения о подготовке Берлина к возможному военному противостоянию с Россией.
Об этом говорится в статье Panorama.
Подготовка к опасной ситуации
В четверг, 10 сентября, в 11.00 в Германии стартовал ежегодный общенациональный День предупреждения. В рамках учений власти проверят, насколько эффективно можно предупредить население об опасности в случае чрезвычайной ситуации.
Речь идет о тестировании сирен, цифровых дисплеев, мобильных приложений, FM- и DAB+ радио, а также технологии Cell Broadcast, позволяющей отправлять экстренные сообщения непосредственно на мобильные телефоны.
В Федеральном управлении гражданской защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий (BBK) объясняют, что таким образом моделируют реальную чрезвычайную ситуацию: проверяют, доходит ли предупреждение до людей и понимают ли они, как поступать.
Сирены прозвучат по всей стране
Сигнал тревоги в разных регионах передается через сирены, громкоговорители, радио и цифровые каналы. Приблизительно в 11:45 власти должны передать сигнал о завершении учебной тревоги.
В то же время, централизованной системы управления всеми сиренами в Германии нет. За их обслуживание отвечают федеральные земли и муниципалитеты. По данным BBK, в стране насчитывается около 48 тысяч активных мест расположения сирен.
Германия готовится к возможным угрозам
Проведение таких учений само по себе не означает, что Германия ожидает нападения. Власти подчеркивают необходимость быть готовыми к различным чрезвычайным ситуациям — от масштабных стихийных бедствий до военных угроз.
Впрочем, в последние годы вопрос гражданской обороны в Германии приобрел новое значение. На это повлияли разрушительные наводнения в долине реки Ар в 2021 году, а также полномасштабная война России против Украины.
На этом фоне немецкие и международные СМИ все больше пишут о подготовке Берлина к возможному военному конфликту с РФ. В Германии усиливают внимание к гражданской защите, системам оповещения и готовности населения к кризисным ситуациям.
Что нового в этом году
Учения в этом году имеют еще одну особенность: сообщения о завершении тревоги впервые также планируют передавать через Cell Broadcast. Кроме того, предупреждение должно поступать через цифровое радио DAB+. Система рассчитана на работу даже при отсутствии мобильной связи и Интернета.
Для получения таких сообщений телефон должен быть включен и не находится в режиме полета. Власти также рекомендуют регулярно обновлять операционную систему смартфона.
Для дополнительного информирования населения в Германии используют, в частности, приложение NINA, которое может сообщать об опасностях даже на локальном уровне, например в случае пожара.
Германия готовится к войне с РФ — последние новости
Напомним, после обнаружения дрона со взрывчаткой возле украинских самолетов Германия готовит масштабное усиление безопасности. Среди планов — создать мобильные подразделения и цифровой щит от кибератак.
Ранее министр обороны Борис Писториус признался, что уже сделал запасы пищи и воды на случай войны с РФ. Между тем, бундесвер усиливает обороноспособность, в частности, внедряет беспилотные технологии и перенимает боевой опыт Украины.