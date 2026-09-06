Германия готовится к войне: будет защищать города, аэропорты и сети от РФ

Германия усиливает защиту страны

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После неудачной российской попытки атаковать дроном аэропорт Лейпциг-Галле в правительстве Германии решили существенно усилить систему национальной безопасности. В частности, глава Министерства внутренних дел ФРГ Александер Добриндт объявил о планах развернуть масштабный комплекс мер по противодействию российским диверсиям и защите ключевых объектов страны.

Об этом пишет Stern.

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Германия усилит национальную безопасность на фоне угрозы РФ

«Гибридные атаки России с использованием взрывных дронов на аэропорты, агенты в наших городах, кибератаки на наши сети и саботаж нашей инфраструктуры — это ежедневная реальность. Эти атаки усилятся, но мы можем защитить себя», — заявил Добриндт.

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Как отмечает издание Bild am Sonntag, новая стратегия предполагает создание специальных мобильных подразделений быстрого реагирования. Они будут обеспечивать непрерывную защиту воздушного пространства над стратегическими транспортными узлами, аэропортами, железнодорожными вокзалами и правительственным кварталом Берлина.

Кроме столицы под особый контроль возьмут такие ключевые города, как Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Дюссельдорф, Лейпциг, Ганновер и Кельн.

Силовики будут обезвреживать дроны и обнаруживать взрывные устройства прямо на месте.

В то же время, права на активную нейтрализацию беспилотников планируют предоставить не только Федеральной полиции и профильным ведомствам, но и операторам критической инфраструктуры — водоканалам, энергетическим компаниям и предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

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Параллельно Берлин готовит ответ на ежедневные цифровые угрозы: для защиты государственных учреждений и частного бизнеса от сотен кибератак разрабатывается национальный цифровой щит Cyberdome. Благодаря разветвленной сети электронных датчиков система будет обнаруживать и блокировать хакерские проникновения еще на подступах к сетям.

Поводом для ужесточения мер безопасности стал инцидент в начале августа, когда в аэропорту Лейпциг-Галле, откуда, в частности, транспортируют помощь Украине, нашли дрон со взрывчаткой вблизи украинских грузовых самолетов. Официальный Берлин возложил полную ответственность за этот диверсионный акт на Россию.

Германия впервые прямо обвинила РФ

Напомним, правительство Германии впервые открыто возложило на Кремль ответственность за августовскую попытку диверсии в районе аэропорта Лейпциг-Галле, где обнаружили три начиненные взрывчаткой дроны вблизи украинского самолета «Антонов».

По словам министра внутренних дел ФРГ Александера Добриндта, обнаруженные технологии свидетельствуют о высоком уровне подготовки гибридной операции РФ, и Берлин уже готовится к новым угрозам.

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В ответ Берлин объявил о масштабном комплексе мер: закрытии российского консульства в Бонне, прекращении работы «Русского дома» в Берлине, усилении контроля за гражданами РФ, санкциях против «теневого флота» и причастных к атаке лиц.

Кроме того, Германия будет предлагать ЕС сократить выдачу туристических виз россиянам и ограничить передвижение дипломатов РФ. Министр иностранных дел Иоганн Вадефуль подчеркнул, что этой попыткой нападения российское руководство сознательно пошло на обострение отношений.

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