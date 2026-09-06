Израильские полицейские уже в Умани: что происходит во время приезда хасидов

Израильская полиция прибыла в Умань

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Для обеспечения безопасности и спокойствия в районе массового пребывания брацлавских хасидов в Умань приехала группа израильских правоохранителей. Они будут дежурить в городе бок о бок с детально инструктированными украинскими коллегами на протяжении всех дней празднования иудейского Нового года.

Об этом сообщают в полиции Черкасской области.

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В Умань прибыла израильская полиция

На совместной координационной встрече представители ведомств обеих государств разработали четкий алгоритм взаимодействия и согласовали оперативные шаги.

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Сейчас иностранные офицеры вместе с полицией Украины, подразделениями Нацгвардии и специалистами ГСЧС вышли на общие патрули, а также проводят профилактические беседы с паломниками.

Ситуация безопасности в городе полностью под контролем, никаких нарушений или осложнений не зафиксировано.

Рош ха-Шана: сколько приходится платить паломникам в Умани

Напомним, в Умань на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана массово прибывают десятки тысяч хасидов. Несмотря на полномасштабную войну и угрозу ракетных обстрелов, паломники непрерывно придерживаются традиции паломничества на могилу раввина Нахмана еще с 1810 года.

Для въезда на территорию празднования паломники обязательно уплачивают туристический сбор в размере 27-40 долларов.

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Приезд паломников стал возможностью для местных жителей и бизнеса существенно заработать, поэтому ценники в городе растут в разы. Аренда простенькой комнаты или кровати в неделю достигает 2000-2500 долларов, а номера в гостиницах стоят где-то 20-30 тысяч долларов.

Кроме жилья существенно дорожают продукты, трансфер (от 150 до 500 долларов), услуги такси (до 100 долларов) и мобильная связь. Для торговли на улице предприниматели открывают ФЛП и платят высокую аренду, а некоторые хасиды уже выкупили собственное жилье, гостиницы или хостелы в Умани.

Высокие тарифы объясняются, в частности, масштабными последствиями празднований, ведь после себя паломники покидают горы мусора на улицах и в квартирах. Сами хасиды объясняют это тем, что выносить мусор во время праздников им запрещает вера, поэтому коммунальные службы и владельцы жилья вынуждены работать в усиленном режиме для устранения остатков гуляний.

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