Популярность препаратов для похудения начала менять американский рынок одежды / © pexels.com

Реклама

Из-за падения спроса производители и торговые сети сокращают ассортимент вещей больших размеров, хотя несколько лет назад активно расширяли размерные сетки.

Об этом пишет Bloomberg.

Реклама

Официально компании объясняют изменения оптимизацией бизнеса, однако отраслевые эксперты утверждают: главным фактором стала массовая популярность препаратов для похудения класса GLP-1, таких как Ozempic и Wegovy.

Реклама

Согласно исследованию консалтинговой компании PwC, препараты класса GLP-1, к которым принадлежит «Оземпик», принимает по меньшей мере один человек в 21% американских домохозяйств. В Великобритании таких около 9%, однако их доля также растет.

Как отметил руководитель направления потребительских товаров и торговли Accenture Эндрю Карлайл, распределение спроса на одежду по размерам меняется очень быстро.

В частности, H&M в начале 2023 года расширил размерную сетку женской одежды в США до 4XL в онлайн-магазине. Впоследствии компания отказалась от размеров 3XL и 4XL, объяснив это недостаточным спросом.

Изменения заметны и среди специализированных сетей. Американский ритейлер Torrid Holdings, продающий женскую одежду больших размеров, объявил о закрытии более 170 магазинов — около трети своей сети.

Реклама

В Великобритании обанкротился бренд Live Unlimited London, а в Австралии компания Mosaic Brands после перехода под внешнее управление закрыла около 700 точек.

Эксперты отмечают, что потребители, чьи весы постоянно колеблются, временно воздерживаются от дорогих покупок или выбирают более дешевые альтернативы.

Что такое «Оземпик»

«Оземпик» (Ozempic) — торговое название лекарственного препарата, разработанного одним из лидеров в области эндокринологии датской компанией Novo Nordisk. Он создан 8 лет назад для лечения сахарного диабета 2 типа как один из вариантов терапии. Семаглутид, действующее вещество «Оземпика», имитирует работу природного гормона GLP-1, производимого в кишечнике после приема пищи. Этот гормон имеет несколько очень важных функций — и именно они объясняют эффекты «Оземпика».

По данным экспертов, в здоровом организме «Оземпик» работает так же, как и у пациентов с диабетом: тормозит аппетит, изменяет пищевое поведение, помогает похудеть. Но без правильного введения он может причинить вред.

Реклама

Новости партнеров