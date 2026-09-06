В мире проснулся опасный вулкан: сотни рейсов отменены, власти срочно обратились к людям

Извержение вулкана / © Associated Press

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В Индонезии очнулся вулкан Анак-Кракатау. Из-за его извержения приостановили полеты в шести аэропортах, что повлияло на сотни рейсов, в том числе в главном аэропорту Джакарты. Также власти временно отменили некоторые школьные мероприятия и запретили рыбалку.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службы авиакомпаний и ресурсы власти.

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Сотни пассажиров застряли в аэропортах

Международный аэропорт Сукарно-Хатта приостановил выполнение рейсов до 13:30 по местному времени (06:30 по Гринвичу) из-за вулканического пепла. В результате сотни пассажиров остались в терминалах.

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По данным оператора аэропорта Angkasa Pura, ограничения затронули 301 рейс, из которых 58 были международными. Авиакомпания Singapore Airlines отменила рейсы в Джакарту и из нее до конца дня.

Извержение вулкана Анак-Кракатау началось поздно вечером в пятницу, 4 сентября. Вулкан расположен в Зондском проливе между островами Явой и Суматрой. Вулканический пепел был зафиксирован в районе аэропорта рано в воскресенье, сообщило Министерство транспорта Индонезии.

По данным метеорологического агентства метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG), пепел поднялся на высоту до 6000 метров над Явой и до 15 000 метров над Суматрой. Он также распространился на некоторые районы провинции Бантен на острове Яви.

Вулканический пепел вызвал неприятные симптомы у людей: власти призывают людей быть осторожными

На фоне извержения власти Индонезии призвали население сохранять спокойствие и быть бдительным. При выпадении вулканического пепла людям рекомендуют носить маски и защищать глаза, меньше находиться на открытом воздухе, накрывать источники воды и быть особенно осторожными за рулем из-за ухудшения видимости.

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Паромы в Зондском проливе продолжают работать в обычном режиме. В то же время судам рекомендуют держаться не менее 3 км от кратера Анак-Кракатау из-за риска вулканического пепла и других выбросов.

Из-за пепла несколько школ отменили занятия в субботу. Местные жители и учащиеся жаловались на раздражение глаз. Рыбаки также временно отказались от выхода в море.

Агентство по смягчению последствий стихийных бедствий BNPB планирует провести операцию по модификации погоды, в частности, может применить засев облаков, чтобы вызвать осадки.

Извержение зафиксировали и на другом вулкане

Между тем, в воскресенье, 6 сентября, извержение произошло и на вулкане Семера в Восточной Яве. Он расположен примерно в 850 км от Анак-Кракатау.

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По данным Центра вулканологии и смягчения геологических рисков (PVMBG), столб вулканического пепла поднялся примерно на 1 км над вершиной.

Жители призвали не приближаться к кратеру ближе чем на 5 км и предупредили о возможности горячих туч пепла и лавовых потоков, которые могут распространяться на расстояние до 17 км от вершины.

Напомним, ранее мы рассказывали о извержении вулкана Этна в Италии, в результате бедствия там приостановили прием рейсов в аэропорту Катания.

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