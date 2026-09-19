Масштабное извержение было видно из космоса: вулкан выбросил пепел на высоту до 15 км (фото)

Вулкан Анак-Кракатау выбросил пепел на высоту 15 км. Фото: NASA Earth Observatory/Michala Garrison

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В начале сентября в Индонезии резко усилил активность вулкан Анак-Кракатау, расположенный между Явой и Суматрой. Выбросы пепла достигли высоты до 15 км, из-за чего возникли проблемы с авиасообщением, а вулканические частицы распространились на населённые районы.

Об этом сообщило издание Science Daily со ссылкой на Обсерваторию Земли NASA.

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Взрывная активность Анак-Кракатау продолжалась более суток. В течение этого времени из кратера непрерывно выделялись значительные объёмы газа и пепла. Масштаб события удалось отследить с помощью спутников.

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В частности, 5 сентября спутник Landsat 8 зафиксировал над Анак-Кракатау два отчетливых слоя выбросов: светлый шлейф вулканического газа поднимался над более темным облаком пепла. Другой спутник — Suomi NPP — показал, насколько далеко вулканический материал распространился от места извержения.

В разных направлениях высота пеплового облака существенно различалась. 6 сентября индонезийское метеорологическое агентство зафиксировало пепел примерно на высоте 6 км над землёй к востоку от вулкана. К западу от Анак-Кракатау выбросы поднимались значительно выше — до 15 км.

Пришлось закрыть восемь аэропортов

Пепел в воздухе создал проблемы для авиации на Яве и Суматре. Восемь аэропортов временно приостановили работу, а в целом, по данным СМИ, было сорвано почти 3 тысячи рейсов, связанных с пострадавшим регионом.

Выбросы также оседали на населённых территориях. Индонезийская платформа по координации гуманитарной помощи сообщала, что среди районов, пострадавших от пепла, были Джакарта и другие части Западной Явы.

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Вулканический пепел может вызывать раздражение дыхательных путей, глаз и кожи. В Индонезийской платформе координации гуманитарной помощи отдельно подчеркнули, что такая угроза отличается от дыма, образующегося в результате торфяных пожаров в других частях страны. Частицы вулканического пепла и дыма обладают разными свойствами, по-разному распространяются в атмосфере и требуют разных мер защиты.

Вулкан Анак-Кракатау выбросил пепел на высоту 15 км. Фото: NASA Earth Observatory/Michala Garrison

Активность вулкана не прекратилась

Уже 6 сентября самая интенсивная фаза начала ослабевать. Однако Анак-Кракатау не успокоился полностью — вулкан продолжал периодически выбрасывать пепел и другой материал во время стромболианских извержений.

До 8 сентября аэропорты, закрытые из-за пепла, вновь начали принимать и отправлять рейсы.

При этом сам Анак-Кракатау по-прежнему находился на втором по величине уровне опасности согласно системе вулканического предупреждения Индонезии. Этот уровень для него действует с начала июля 2026 года.

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Напомним, ранее на Сицилии вновь активизировался вулкан Этна. Из-за интенсивных выбросов над ним образовалось облако пепла высотой около четырёх километров, что повлияло на авиасообщение с островом. Часть рейсов была приостановлена.

Подобная ситуация произошла и 10 августа. Тогда из-за извержения Этны и облака вулканического пепла временно приостановили рейсы, которые должны были прибыть в аэропорт Катании на востоке Сицилии.

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