Гороскоп финансов на неделю 21-27 сентября: сентября: кого из знаков ждет прибыль

Деньги / © Associated Press

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Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — 21-27 сентября?

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Овен

Успешными окажутся только небольшие финансовые операции, а вот от крупных лучше отказаться — в них удачи не видать: особенно это будет касаться серьезных покупок, они оставят ощущение выброшенных денег.

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Телец

Крупное денежное поступление, возможное в эти дни, не стоит тратить сразу: имеет смысл сначала составить список всего, что хотелось бы приобрести, а затем выбрать главное — то, без чего нельзя обойтись.

Близнецы

Умение экономить не свойственно представителям знака, но на этой неделе они смогут найти оптимальный баланс между расточительностью и бережливостью, что, в свою очередь, позволив им отложить деньги на мечту.

Рак

Увеличение заработной платы, которая ждет представителей знака, вполне ими заслужена — в последние месяцы они работали за двоих, но это не значит, что сейчас они могут остановиться — важно продолжать зарабатывать «очки».

Лев

Не самое лучшее время для заключения любых сделок и договоров, имеющих финансовый подтекст: чтобы не потерять больше, чем хотелось бы приобрести, желательно перенести такие операции на другое время.

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Дева

Планируя свои заработки на это время, важно исходить не из своих аппетитов, которые могут оказаться ненасытными, а из реальных возможностей — это убережет представителей знака от разочарования.

Весы

Звезды не рекомендуют начинать бизнес на паях с близким человеком — родственником или другом: вместо прибыли он принесет убыток и, как следствие, ухудшение отношений, что окажется особенно обидным.

Скорпион

Реклама, конечно, двигатель торговли, но в данный момент не стоит прислушиваться к рекомендациям рекламистов и копирайтеров: в них вряд ли будет зерно истины, а значит деньги окажутся потраченными зря.

Стрелец

Не стоит слушать тех, кто считает, что финансы нужно вкладывать только в материальные блага: билеты в театр или на нашумевшую выставку принесут массу эмоций, которые впоследствии удастся неплохо монетизировать.

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Козерог

Нынешняя неделя — не самое лучшее время для операций с недвижимостью: особенно это касается продажи жилья, за которое сейчас очень легко продешевить — нужно немного подождать, пока цены пойдут в рост.

Водолей

Выбирая между дорогим и дешевым, чего бы это ни касалось, нужно остановиться на более качественном, только в таком случае довольно крупная сумма денег будут потрачены не понапрасну, а практично и с умом.

Рыбы

Благотворительность в это время окажется делом не только благородным, но и выгодным: бумеранг, действие которого никто не отменял, принесет предстаивтелям знака то, что они «отправили» в окружающее пространство.

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