Сергей Притула поразил признанием о своих многомиллионных заработках и назвал точную сумму доходов

Сергей Притула / © instagram.com/siriy_ua

Реклама

Украинский волонтер и телеведущий Сергей Притула впервые рассказал, сколько зарабатывал и сколько получает сейчас.

До декабря 2022 года Притула совмещал сразу несколько источников дохода. Одним из них была работа на телевидении. Ещё одно направление — гастроли с «Варьята-шоу». По словам Сергея, выступлений было немало — около 120 в год. Также он сотрудничал с рекламными брендами. Впрочем, наибольшее внимание привлекла сумма, которую шоумену удавалось получать за год.

Реклама

«Ну, это несколько сотен тысяч долларов в год. У меня же было несколько направлений. Это работа на канале „Новый“, гастроли с „Варьят-шоу“, это Украина, мир, 120 концертов в год», — заявил артист в комментарии для «Насправді Max».

Реклама

Сергей Притула

Притула пояснил, что ради таких заработков работал практически без передышки. Свои доходы он тратил не только на повседневные нужды, но и на накопление сбережений. Одной из причин накопления денег Сергей называл желание позаботиться о будущем своих детей. Сейчас шоумен воспитывает четверых детей: старшего сына Дмитрия от первого брака и трех дочерей от второго.

Оказалось, что сбережения, накопленные за годы активной работы в шоу-бизнесе, стали для Притулы серьёзной финансовой опорой после перемен в его профессиональной жизни.

«Не жил в бедности, и до сих пор это меня поддерживает», — добавил он.

Сергей Притула

В то же время Притула особо подчеркнул разницу между собственными сбережениями и средствами, поступающими в его благотворительный фонд. По его словам, деньги, которые фонд собирает для военных, имеют конкретное целевое назначение и не являются его личными средствами. Звезда подчеркнул, что в настоящее время не получает зарплату и продолжает жить на собственные сбережения.

Реклама

До начала полномасштабной войны Сергей Притула был известен как телеведущий и шоумен. В декабре 2022 года он оставил несколько направлений работы в индустрии развлечений, сосредоточившись на волонтерской деятельности. В настоящее время значительную часть его публичной деятельности составляет помощь украинским военным через благотворительный фонд.

Сергей Притула / © instagram.com/siriy_ua

Напомним, недавно Сергей Притула показал своих подросших дочерей и удивил тем, как сейчас выглядят Стефания и Соломия.

Новости партнеров