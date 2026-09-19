Сергій Притула приголомшив зізнанням про свої багатомільйонні заробітки та назвав точну суму доходів

Сергій Притула / © instagram.com/siriy_ua

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Український волонтер і телеведучий Сергій Притула вперше розповів, скільки заробляв та отримує зараз.

До грудня 2022 року Притула поєднував одразу кілька джерел доходу. Одним із них була робота на телебаченні. Ще один напрямок — гастролі з «Вар’яти-шоу». За словами Сергія, виступів було чимало — близько 120 на рік. Також він співпрацював із рекламними брендами. Утім, найбільше уваги привернула сума, яку шоумену вдавалося отримувати за рік.

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«Ну, це кілька сотень тисяч доларів на рік. У мене ж кілька напрямів було. Це робота на Новому, гастролі з „Вар’яти-шоу“, це Україна, світ, 120 концертів на рік», — завив артист у коментарі “Насправді Max».

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Сергій Притула / © скриншот

Притула пояснив, що заради таких заробітків працював фактично без перепочинку. Свої доходи він витрачав не лише на повсякденні потреби, а й на формування заощаджень. Однією з причин накопичувати гроші Сергій називав бажання подбати про майбутнє своїх дітей. Нині шоумен виховує чотирьох дітей: старшого сина Дмитра від першого шлюбу та трьох доньок від другого.

Виявилося, що накопичення, зроблені за роки активної роботи у шоубізнесі, стали для Притули серйозною фінансовою опорою після зміни його професійного життя.

«Не бідував, і по сьогоднішній день ще воно мене тримає», — додав він.

Сергій Притула / © скриншот

Водночас Притула окремо наголосив на різниці між власними заощадженнями та коштами, які надходять до його благодійного фонду. За його словами, гроші, які фонд збирає для військових, мають конкретне цільове призначення і не є його особистими коштами. Зірка наголосив, що наразі зарплатню не отримує та продовжує жити на власні заощадження.

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До повномасштабної війни Сергій Притула був відомий як телеведучий та шоумен. У грудні 2022 року він залишив кілька напрямків роботи в індустрії розваг, зосередившись на волонтерській діяльності. Нині значну частину його публічної роботи становить допомога українським військовим через благодійний фонд.

Сергій Притула / © instagram.com/siriy_ua

Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула показав підрослих доньок та здивував, який вигляд зараз мають Стефанія й Соломія.

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