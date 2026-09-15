Сергій Притула показав підрослих доньок: який вигляд зараз мають Стефанія й Соломія

Сергій Притула / © instagram.com/siriy_ua

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Український волонтер і телеведучий Сергій Притула потішив прихильників рідкісними сімейними світлинами.

Так, в Instagram зірка показав своїх доньок — Соломію та Стефанію, які разом із татом відвідали відкриття нового пластового року. На фото він постав разом із дівчатками, які помітно підросли. Зараз Соломії дев’ять років, а молодшій Стефанії — п’ять.

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Обидві доньки волонтера долучені до «Пласту». Сам Сергій Притула також давно підтримує пластовий рух. Волонтер входить до опікунської ради організації. Після завершення літнього таборового сезону він привітав пластунів із початком нового року й розповів про перспективи.

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Сергій Притула з доньками / © instagram.com/siriy_ua

Сергій Притула з донькою / © instagram.com/siriy_ua

«Вітаю усіх пластунів із відкриттям Пластового року! А також із тим, що у пластового руху розпочинається цікава сторінка», — написав волонтер.

Крім того, га заході Притула отримав і особисту відзнаку. Йому вручили Орден Святого Архистратига Михаїла.

Сергій Притула отримав відзнаку / © instagram.com/siriy_ua

До слова, Сергій Притула виховує чотирьох дітей. Окрім Соломії та Стефанії, у нього є син Марко, якого він виховує разом із дружиною Катериною Сопельник. А також від попереднього шлюбу у волонтера є старший син Дмитро.

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