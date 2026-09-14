Мішина різко рознесла популярний препарат, який вживляли в сідниці низка зірок — від Цимбалюка до Білик

Ксенія Мішина, Ірина Білик, Ектор Хіменез-Браво

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Акторка Ксенія Мішина різко висловилася про популярні ін’єкції для схуднення, які донедавна рекламували українські зірки.

Акторка закликала українців критично ставитися до рекомендацій та самостійно перевіряти інформацію про препарати. Артистка не стала називати конкретний препарат, однак її заява пролунала на тлі масштабного викриття СБУ та прокуратурою схеми з виготовлення і продажу фальсифікованого засобу для схуднення.

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Мішина розповіла, що нещодавно їй зателефонувала знайома, яка була здивована ситуацією, адже препарат їй свого часу радив навіть лікар. До слова, мовиться про мініатюрні гранули з гормонами або вітамінами — так звані пелети — які вводяться виключно підшкірно у сідницю чи бокові ділянки живота.

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«Бачили скандал довкола ін’єкцій одного бренду? Сьогодні мені зателефонувала знайома й сказала: „Ну як так? Навіть лікар мені радив цей препарат“. На жаль, у медицині також існує тіньовий бік: коли людину можна купити — ціна питання», — заявила акторка в Instagram.

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

За словами Мішиної, свого часу її також намагалися залучити до публічного рекламування подібної історії. Втім, тоді поруч із нею опинилася людина, яка пояснила, як працює ця система і хто стоїть за популяризацією таких засобів.

Акторка наголосила, що навіть рекомендація медика не повинна скасовувати особистої відповідальності людини за власне здоров’я. Вона порадила не шукати «чарівних пігулок», а завжди перевіряти інформацію та не довіряти рекламі бездумно.

«Так, нам потрібні лікарі. Але диплом лікаря не скасовує необхідності самостійно думати і самим нести відповідальність за своє життя й здоров’я. Бо ми нікому не потрібні в цьому житті, крім нас самих. Вчіться, сортуйте інформацію, бл**ь, перевіряйте, бл**ь, не шукайте цих чарівних пігулок. Все на поверхні — все залежить від ваших зусиль і бвжання. Це і є черовна пігулка», — наголосила емоційно Ксенія.

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Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Скандал із популярним препаратом для схуднення — СБУ та прокуратура заблокували масштабну схему після понад 250 обшуків

І хоч Ксенія не розкривала назв і подробиць, проте з нещодавніх такий скандал був лише один. Зокрема, днями, 13 вересня, СБУ та прокуратура повідомили про викриття масштабної схеми незаконного виготовлення та збуту фальсифікованого препарату для схуднення. За даними правоохоронців, до злочинної організації входило понад 70 людей.

СБУ і прокуратура заблокували масштабну схему виготовлення та збуту фальсифікованих медичних препаратів / © t.me/SBUkr

Під час понад 250 обшуків у різних регіонах України правоохоронці затримали 27 учасників схеми. За попередніми даними слідства, організатори заробили на незаконному бізнесі мільйони доларів.

Як встановили правоохоронці, активний фармацевтичний інгредієнт, який використовували у схемі, контрабандою завозили до України. Надалі з цієї сировини в підпільній лабораторії на Київщині в антисанітарних умовах виготовляли фальсифіковані препарати для схуднення та контролю рівня цукру.

СБУ і прокуратура заблокували масштабну схему виготовлення та збуту фальсифікованих медичних препаратів / © t.me/SBUkr

СБУ і прокуратура заблокували масштабну схему виготовлення та збуту фальсифікованих медичних препаратів / © t.me/SBUkr

Готову продукцію продавали по всій Україні через онлайн-платформи, медичні центри та косметологічні салони. Для переконливості покупцям могли надавати підроблені сертифікати якості. Правоохоронці також повідомили, що експертиза підтвердила фальсифікацію препарату.

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За даними Держлікслужби, обіг підробленого препарату в Україні був заборонений ще в січні 2026 року. У відомстві зазначали, що препарат офіційно не ввозився до України, а отже, невідомими залишалися умови його транспортування та зберігання.

СБУ і прокуратура заблокували масштабну схему виготовлення та збуту фальсифікованих медичних препаратів / © t.me/SBUkr

Які зірки українського шоубізу рекламували пелети для «схуднення та енергії»

Окремий резонанс викликала популярність так званої пелетотерапії серед українських знаменитостей. Ектор Хіменес-Браво, Надія Матвєєва, Олена Світлицька, Ірина Білик та інші публічні люди раніше показували у соцмережах процедури з вживленням спеціальних пелет.

Ектор Хіменез-Браво

Ірина Білик

Надія Матвєєва

Тарас Цимбалюк

У рекламних публікаціях зірки розповідали про буцімто більшу стресостійкість, енергійність і витривалість після використання препарату.

Після того, як правоохоронці повідомили про викриття схеми з фальсифікованими препаратами, частина згадок про препарат почала зникати із соцмереж. Деякі публічні люди вже видалили відео з процедурами. Поки що зірки не робили заяв після викриття СБУ.

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