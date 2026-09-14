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"Шахтар" розібрався з "Чорноморцем" і наздогнав за очками лідера УПЛ
"Гірники" порівнялися з "Поліссям" на вершині таблиці чемпіонату України.
"Шахтар" обіграв "Чорноморець" у матчі шостого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на "Арені Львів" у Львові завершився з рахунком 2:0.
Уже на 13-й хвилині зустрічі "гірники" відкрили рахунок — Олег Очеретько головою переправив м'яч у ворота після подачі Невертона з лівого флангу.
На 34-й хвилині донеччани подвоїли свою перевагу — Лука Мейрелліш забив ударом головою після навісу, який з правого флангу виконав Валерій Бондар.
Огляд матчу "Шахтар" — "Чорноморець"
Після цієї перемоги "Шахтар" (15 балів) повернувся на друге місце в УПЛ, наздогнавши за очками лідера чемпіонату — "Полісся". У "Чорноморця" залишається 4 пункти і 13-та сходинка турнірної таблиці.
У наступному турі УПЛ "гірники" 20 вересня протистоятимуть ЛНЗ, а "моряки" 18 вересня приймуть "Оболонь".
Перед цим "Шахтар" 17 вересня проведе матч 1/16 фіналу Кубка України з "Вільхівцями", які виступають у Другій лізі.
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" стартував у Лізі чемпіонів бойовою нічиєю проти ПСВ.