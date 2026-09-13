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"Полісся" обіграло "Лівий Берег" і повернулося на перше місце в УПЛ
Житомирська команда знову очолила турнірну таблицю чемпіонату України.
"Полісся" перемогло "Лівий Берег" у домашньому матчі шостого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Центральний" у Житомирі завершився з рахунком 1:0.
Долю зустрічі вирішив автогол, автором якого на 37-й хвилині зустрічі став півзахисник гостей Сергій Косовський.
Огляд матчу "Полісся" — "Лівий Берег"
Завдяки цій перемозі "Полісся" (15 очок) повернулося на перше місце в УПЛ. "Лівий Берег" (4 бали) перебуває на 12-й позиції.
У наступному турі УПЛ підопічні Руслана Ротаня 18 вересня приймуть "Кривбас", а "Лівий Берег" днем пізніше на виїзді позмагається з "Епіцентром".
Раніше повідомлялося, що український форвард забив у п'ятому матчі поспіль у чемпіонаті Нідерландів.