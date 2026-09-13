В якій країні харчуватися поза домом найдорожче, а де — найдешевше: рейтинг 98 країн

Ресторан / © iStock

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Найдорожче поїсти в недорогому ресторані серед 98 країн і територій — у Швейцарії, а найдешевше — у Бангладеш. Різниця між країнами настільки велика, що за $20 у США можна купити один недорогий обід, у Японії — приблизно три, в Індії — дев’ять, а в Бангладеш — близько дванадцяти.

Рейтинг складено на основі даних Numbeo станом на 24 серпня 2026 року.

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Йдеться про вартість одного обіду в недорогому ресторані за місцевими стандартами. Тобто порівнюються ціни в нижньому ціновому сегменті ресторанного ринку кожної країни, а не вартість одного й того самого набору страв.

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Найдорожчою виявилася Швейцарія, де такий обід у середньому коштує $31,20. Це майже на третину дорожче, ніж у Норвегії, яка посіла друге місце з показником $23,60.

Країна / Ціна їжі в ресторані / © Numbeo

До найдорожчих також увійшли Данія — $23,43, Бельгія та Нідерланди — по $23,36, Ірландія — $23,35. Загалом 17 із 20 найдорожчих країн рейтингу розташовані в Європі. Винятками стали США, Канада та Австралія.

США посіли дев’яте місце: середня ціна недорогого обіду там становить $20. Це єдина неєвропейська країна в першій десятці. Італія розташувалася трохи вище з показником $20,19, а Австрія — на десятому місці з $18,68.

Глобальна медіанна ціна становить $9,35. Приблизно в цьому діапазоні перебувають Туреччина та Словаччина. У Сінгапурі недорогий обід коштує в середньому $11,82, у Гонконгу — $8,29, у Південній Кореї — $7,21.

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Японія — найдешевша серед країн G7

Японія посіла 69-те місце зі середньою ціною $6,29. Це найдешевший показник серед країн G7 і значно нижче за середньосвітовий рівень.

Для порівняння, у Франції та Німеччині недорогий обід коштує майже втричі дорожче. Водночас низькі ціни не означають слабкий ресторанний сектор: Японія посідає третє місце у світі за кількістю ресторанів із зірками Michelin — 351.

Серед заможних азійських економік дешевше харчуватися поза домом лише на Тайвані, де середня ціна становить $4,71.

Де найдешевше поїсти

Найнижчі ціни переважно зафіксовані в країнах Азії та Африки. Бангладеш опинився на останньому місці рейтингу, а трохи дорожче коштує обід в Індонезії — $1,70 та Болівії — $1,73.

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У Нігерії середня ціна становить $1,85, у Непалі — $1,96, в Індії — $2,09, у Пакистані — $2,16, а в Китаї — $2,98.

Одинадцять із 20 найдешевших країн розташовані в Азії, ще п’ять — в Африці. Шість із десяти найбільш населених країн світу також увійшли до двадцятки з найнижчими цінами на харчування поза домом.

Нагадаємо, на тлі російських ударів по великих логістичних центрах в Україні найближчим часом може зрости вартість низки товарів. Найбільше здорожчати можуть продукти, які імпортують в Україну та зберігають на великих складських комплексах.

Раніше ми писали, що у серпні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,1% порівняно з липнем. У річному вимірі, проти серпня 2025 року, зростання становило 8,1%.

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