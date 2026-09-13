В какой стране питаться вне дома дороже, а где дешевле: рейтинг 98 стран

Ресторан / © iStock

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Дороже всего питаться в недорогом ресторане среди 98 стран и территорий — в Швейцарии, а дешевле всего — в Бангладеше. Разница между странами настолько велика, что за $20 в США можно купить один недорогой обед, в Японии примерно три, в Индии девять, а в Бангладеш около двенадцати.

Рейтинг составлен на основе данных Numbeo по состоянию на 24 августа 2026 года.

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Речь идет о стоимости одного обеда в недорогом ресторане по местным стандартам. То есть сравниваются цены в нижнем ценовом сегменте ресторанного рынка каждой страны, а не стоимость одного и того же набора блюд.

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Самой дорогой оказалась Швейцария, где такой обед в среднем стоит $31,20. Это почти на треть дороже, чем в Норвегии, занявшей второе место с показателем $23,60.

Страна / Цена еды в ресторане / © Numbeo

В самые дорогие также вошли Дания — $23,43, Бельгия и Нидерланды — по $23,36, Ирландия — $23,35. В общей сложности 17 из 20 самых дорогих стран рейтинга расположены в Европе. Исключением стали США, Канада и Австралия.

США заняли девятое место: средняя цена недорогого обеда там составляет $20. Это единственная неевропейская страна в первой десятке. Италия расположилась чуть выше с показателем в $20,19, а Австрия — на десятом месте с $18,68.

Глобальная медианная цена составляет $9,35. Приблизительно в этом диапазоне находятся Турция и Словакия. В Сингапуре недорогой обед стоит в среднем $11,82, в Гонконге - $8,29, в Южной Корее - $7,21.

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Япония – самая дешевая среди стран G7

Япония заняла 69 место со средней ценой $6,29. Это самый дешевый показатель среди стран G7 и значительно ниже среднемирового уровня.

Для сравнения, во Франции и Германии недорогой обед стоит почти втрое дороже. В то же время, низкие цены не означают слабый ресторанный сектор: Япония занимает третье место в мире по количеству ресторанов со звездами Michelin — 351.

Среди богатых азиатских экономик дешевле питаться вне дома только на Тайване, где средняя цена составляет $4,71.

Где дешевле всего поесть

Самые низкие цены в основном зафиксированы в странах Азии и Африки. Бангладеш оказался на последнем месте рейтинга, а дороже стоит обед в Индонезии — $1,70 и Боливии — $1,73.

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В Нигерии средняя цена составляет $1,85, в Непале - $1,96, в Индии - $2,09, в Пакистане - $2,16, а в Китае - $2,98.

Одиннадцать из 20 самых дешевых стран расположены в Азии, еще пять – в Африке. Шесть из десяти наиболее населенных стран мира также вошли в двадцатку с самыми низкими ценами на питание вне дома.

Напомним, на фоне российских ударов по крупным логистическим центрам в Украине в ближайшее время может вырасти стоимость ряда товаров. Больше всего могут подорожать продукты, которые импортируют в Украину и хранят на больших складских комплексах.

Ранее мы писали, что в августе 2026 потребительские цены в Украине выросли на 0,1% по сравнению с июлем. В годовом измерении против августа 2025 года рост составил 8,1%.

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